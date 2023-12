"No vamos a quedarnos de brazos cruzados": la CGT realizó una dura advertencia contra el Gobierno de Milei por las medidas

La conducción de la CGT difundió este miércoles un duro comunicado contra el primer paquete de medidas anunciado ayer por el ministro Luis "Toto" Caputo. "El ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo", manifestó."No estamos ante un plan económico, estamos ante", aseguró la central obrera y advirtió que "no se quedará de brazos cruzados" ante el impacto de las medidas sobre trabajadores y jubilados.En esa línea, indicó que el paquete de medididas oficializado por el ministro de Economía "más que un ajuste ortodoxo, son un".Los sindicalistas alertaron, en ese sentido, que las medidas dispuestas llevarán el índice inflacionario mensual a un parámetro de entre un 20" y un 30% durante los próximos 4 meses, un escenario que -insistió- si no es acompañado por políticas destinadas a compensar ese impacto sobre los ingresos de trabajadores y jubilados, "pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas"."Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos", advirtióAdemás, reiteró que los anuncios implican "unacon su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo".Los gremialistas no avanzaron con la definición de protestas y ratificaron su vocación de "contribuir a la gobernabilidad", aunque consideraron para ellopor parte de las autoridades del gobierno de Javier Milei.