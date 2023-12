Senado: UP denunció que LLA y JXC negociaron coimas y cargos para habilitar una sesión irregular

senadoras de Unión por la Patria no sólo denunciaron que todo lo actuado fue "inconstitucional" por múltiples argumentos reglamentarios sino que además expusieron que el oficialismo pudo avanzar mediante el intercambio de coimas y favores

Esta complicidad es la demostración clara de la unidad por un cargo. Pero como dije al comienzo de este tuit, en algo tenía razón Milei. pic.twitter.com/2HnwsiCDgv — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 13, 2023

"Se estaban pidiendo dinero para darles los despachos"

#Política | La senadora Juliana Di Tullio denunció que en la reunión que mantuvo Victoria Villarruel con los presidentes de todos los bloques "se negociaron despachos y cargos para bajar a esta sesión".



💬 "Les estaban pidiendo dinero para darles los despachos". pic.twitter.com/rlvqgUEtqr — Política Argentina (@Pol_Arg) December 13, 2023

En el marco de la sesión del Senado en que La Libertad Avanza consiguió quórum y luego logró elegir a las autoridades del cuerpo según las intenciones de la vicepresidentaEn cuanto a lo irregular de la sesión, quien lo expuso con claridad fue la senadora nacional, inició un hilo de X (ex Twitter)."Esta sesión de hoy es inconstitucional y viola el reglamento de la Cámara. No hubo prórroga del periodo ordinario, que según el artículo 63 de la Constitución Nacional va del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Tampoco se convocó a sesiones extraordinarias", expresó en segundo término, junto a las normas que lo reglamentan.Luego, sumó que "el artículo 1 del reglamento del Senado, de rango constitucional, indica que la designación de autoridades debe ser el 24 de febrero"., sentenció.Agregó que mientras desde UP "se renunció a todos los cargos administrativos y parlamentarios de la cámara, como gesto político de colaboración con la actual administración", de forma diferente actuaron "los radicales, Losada y Tunessi", que "se atornillaron"."Esta complicidad es la demostración clara de la unidad por un cargo. Pero como dije al comienzo de este tuit, en algo tenía razón Milei", cerró Fernández Sagasti.En el marco de la sesión, quien hizo una grave denuncia sobre el pacto entre LLA y JXC fue la senadora, que dijo que durante la reunión de labor parlamentaria que protagonizara ayer la vicepresidenta Villarruel con los titulares de todos los bloquesLa legisladora cercana a la ex vicepresidentaexpresó su indignación por que "nadie dijera nada", y revalidó su denuncia:En ese sentido, reprochó el "silencio" de los otros bloques. "Convalidaron las negociaciones que se hicieron adelante nuestro para tener quórum", aseveró.En otro tramo, Di Tullio recordó los "cogobiernos de muchos espacios políticos", como los del "radicalismo, del PRO, de espacios provinciales, del llamado peronismo cordobecista" y señaló que los argentinos lo "vivieron muchísimas veces" y que "nunca funciona"., enfatizó.La convocatoria había sido realizada por Villarruel para elegir las autoridades de la Cámara. Luego de arduas deliberaciones con el peronismo, la Vicepresidenta se dedicó a urdir un acuerdo con todos los bloques que pretendían sacarle el control del Senado al kirchnerismo y juntó 39 legisladores sobre 72.