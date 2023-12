"No era campaña del miedo": diputados de UP rechazaron el ajuste y reafirmaron que "hay otro camino"

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria expresó duras críticas al ajuste que aplicó Javier Milei mediante las medidas económicas de Luis Caputo a través de un comunicado, en el cual interpretó que se está aplicando una "profundización" de "los históricos planes de ajuste" en Argentina, remarcando que "no eran campaña del miedo" las advertencias que hicieron durante el proceso electoral y que, en cambio, "hay otro camino"

El comunicado de los diputados de UP advirtió que la decisión del presidente Milei de paralizar la obra pública “implica menos obras de infraestructura sanitaria, educativa, vial, energética, socio comunitarias” lo que “generará estancamiento del desarrollo argentino, la pérdida de puestos de trabajo y un negativo impacto directo a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando severamente a las provincias y los municipios”.“La hiperdevaluación del 118%, excediendo incluso las más duras exigencias del propio Fondo Monetario Internacional (FMI), es un golpe al ingreso de los asalariados, los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social, popular y solidaria, cuentapropistas y autónomos, así como de jubilados y pensionados”, agregó el escrito acerca del salto del dólar oficial a $800 de un solo paso e incluso con subas de impuestos a los sectores productivos: “El brusco salto del tipo de cambio va a tener un terrible impacto en todos los precios”.También advirtieron que la eliminación de subsidios a la energía y el transporte que regirá a partir de 2024 tendrá consecuencias grades: “Impactará negativamente sobre los ingresos de las familias y los costos de los sectores productivos”., enfatizaron respecto al aumento de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. En este marco, sostuvieron que el paquete de medidas del gobierno de Milei “perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino”.Por último hizo énfasis en que “el Congreso Nacional es el ámbito por excelencia de discusión de políticas públicas, de cara y en representación de la totalidad de la sociedad” por lo que “esperamos que el Gobierno así lo entienda”.Y concluyeron:Ante ese texto, esta mañana quien expresó la mirada del Gobierno fue el vocero presidencial,, quien no pudo ocultar que molestó a la gestión que integra, aunque poco pudo abundar en argumentos.“Cuestionan temas que no solo ellos generaron sino que transitaron sin reconocer siquiera el problema”, disparó. En una nueva conferencia de prensa, el vocero presidencial comenzó la exposición haciendo referencia al comunicado de los legisladores del peronismo que advirtieron por las medidas del gobierno de Milei, que incluye paralización de la obra pública, la eliminación de subsidios a la energía y el transporte que regirá en los primeros meses de 2024 y aumentos en algunas asignaciones.Y dijo:“Esta semana desde el anuncio de las medidas que dio a conocer el ministro Luis Caputo, nos sorprenden algunas reacciones particularmente de algún sector de la política que tuvo gran responsabilidad en esta Argentina que estamos transitando. Nos sorprende que mientras que muchos guardaron silencio ante inflación descontrolada, salarios magros y creación de pobres, hoy nos cuestionan las medidas y el camino que estamos tomando cuando lo único que estamos haciendo es evitar la catástrofe que ellos mismos propiciaron”, afirmó Adorni.Y cerró: “Siempre vamos a ser sinceros y en esa sinceridad apelamos a la honestidad a quienes participaron en decisiones que nos hicieron mucho daño y apelaron al silencio”.