Rosatti explicó cómo se resolvería el choque entre los derechos a la protesta y a circular que pone en jaque del protocolo "antipiquetes" de Bullrich

El presidente de la Corte Suprema de Justicia,, se refirió a la polémica por el choque entre el derecho a manifestarse y a circular, remarcó que ninguno puede estar por encima del otro y explicó por qué.“Lo ideal es que no llegue al juez”, dijo en primera instancia Rosatti, poniendo como antesala al juicio la buena voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. “”, expuso el abogado y docente universitario en diálogo con LN+ a días de la movilización programada para el miércoles por diferentes agrupaciones piqueteras, tras la advertencia del Gobierno de priorizar la circulación y la quita de planes sociales a quienes participen de la marcha ejerciendo su derecho a manifestarse.Rosatti remarcó que si definiera que uno de los derechos termina anulando al otro, entonces habría ganadores y perdedores, y que eso no es lo que corresponde cuando se habla de derechos constitucionales.“La Corte norteamérica tiene jurisprudencia extensa sobre eso donde busca la ‘compatibilización’.”, señaló y recordó: “Otra cosa sería frente a un gobierno de facto”.Consultado sobre su visión acerca de la primera semana de Milei en el gobierno, sostuvo: “Lo veo como con mucho apasionamiento por temas constitucionales. A partir del discurso de Milei en las escalinatas del Congreso, miro lo que puede venir en función del panorama que pintó y las medidas que insinuó que iban a venir”.Además, consideró que las medidas que anunció el jefe de Estado podrían englobarse “técnicamente en términos constitucionales de emergencia”. Sin embargo recalcó que todo se debe hacer en base a lo que dicta la Constitución:Allí tienen que circunscribirse los tres poderes del Estado”.En ese sentido, señaló que la Corte puede intervenir si nota que las decisiones de un Gobierno pueden atentar con el bienestar social. Lo justificó como “los efectos que las decisiones, causan” y la “racionalidad”. “Eso se ve en cada caso concreto”.“Todo juez debe tener en cuenta la juridicidad del procedimiento, o sea que se practique con igualdad”, dijo Rosatti, y dio ejemplos concretos para argumentarlo. "Se vería deteriorada la igualdad si se define de un día para el otro que los hombres pagan un impuesto y las mujeres no", explicó.Y añadió: “Si para terminar de raíz con el dolor de cabeza, el gobierno dice que le va a cortar la cabeza a la gente porque con la aspirina el dolor vuelve, ahí hay eje razonable para intervenir. Se interviene cuando hay una absoluta irracionabilidad”.