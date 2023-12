Germán Martínez le pidió a Milei que "frene" el DNU ómnibus: "No le tenga miedo al debate democrático"

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UXP), Germán Martínez, pidió este miércoles al presidente Javier Milei que "frene el DNU preanunciado", le advirtió que "ese no es el camino" y le solicitó que "llame a extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes"."Presidente Javier Milei: acabo de escuchar a su vocero. Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino", advirtió Martínez en su cuenta de la red social X.Y agregó: "No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático".Milei brindará esta noche un mensaje por cadena nacional, el primero desde el inicio de su gestión el 10 de diciembre, en el que anunciará su plan de desregulación económica.Según confirmó esta mañana en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el mensaje presidencial se difundirá a las 21 y, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.Adorni confirmó que el contenido del DNU fue uno de los temas que se trataron en la reunión de Gabinete Nacional que encabezó Milei esta mañana en la Casa Rosada, pero no quiso revelar detalles del mismo.Según trascendió se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.En la rueda de prensa de esta mañana, el portavoz también confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional.