Sturzenegger dijo que el DNU de Milei es "a favor de la gente" y habló de un "sistema de castas de Onganía"

#Declaraciones | Federico Sturzenegger se burló nuevamente del cacerolazo que se replicó en varios puntos del país: "No tiene nada que ver con el DNU".



El ex ministro de Modernización de Mauricio Macri, también ex funcionario de Fernando de la Rúa y ahora asesor de Javier Milei en materia de "desregulación", Federico Sturzenegger, se convierte en el vocero del Gobierno para defender el polémico mega DNU que desprotegió trabajadores, liberó servicios y precios, favoreció el lobby empresario y promovió el desguace del Estado.Desde ese rol, el economista volvió a burlarse de las personas que se manifestaron en cacerolazos pacíficos y masivos en todo el país. "No tiene nada que ver con el DNU", dijo sobre la protesta."Porque el DNU es todo a favor de la gente, da más libertades para favorecer a la gente. Va contra la casta para favorecer a la gente", chicaneó.Y siguió: "Es lo natural de la democracia. Hay un gobierno que te gusta y un gobierno que no te gusta. Yo he estado en la calle contra el kirchnerismo"."Yo creo que tendríamos que ir a esas manifestacions y preguntarle a la gente qué cosa del DNU (no les gusta). Creo que probablemente digan ´no bueno, Milei, qué sé yo. Ta, fenómeno`. Puede pasar", insistió en las burlas, sin mirar la profunda argumentación que se pudo ver en testimonios televisivos desde los manifestantes, quizá a diferencia de otras ocasiones más vinculadas al actual oficialismo.Y culminó: "También es cierto que, poniendónos en los zapatos, la libertad da a veces un poco de vértigo. Ahora tengo que elegir quién va a ser mi prestador médico, antes me lo decían". El dato es directamente falso. No sólo hace años se puede elegir el prestador médico, sea prepaga u obra social sindical, sino que incluso se puede cambiar.Por otro lado, Sturzenegger aseguró este viernes que el DNU del Presidente apunta a "desarmar el sistema de castas de Onganía"."Onganía fue el que le dio un marco legal al sistema de castas que nos rigió durante los últimos 50 años. El DNU de Javier Milei es el primer paso para desarmar ese sistema y recuperar un país que abraza las ideas de la libertad y la República", posteó Sturzenegger en X.