Comodoro rescató a Py: sobreseen a jueces, dirigentes PRO y empresarios de Clarín por el viaje a Lago Escondido

En una maniobra predecible para Comodoro Py y su habitual comportamiento corporativo, el juez federal Sebastián Ramos anuló la causa que investigaba un viaje de jueces, exfuncionarios macristas y empresarios de Clarín a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido y sobreseyó a todos sus colegas y el resto de los imputados en el expediente

Juez Federal Sebastián Ramos

En concreto, Ramos sobreseyó de todo delito y desistió de investigar a sus colegasTambién tomó la misma determinación conEn una resolución de 73 carillas, la síntesis de la decisión del magistrado es que declaró la, indicó que hubo unay afirmó que en el caso de investigar lo que estaría haciendo es emprender una, lo cual en la jerga judicial significa buscar delitos.Ramos argumentó que sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis hubo "una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado". Por este motivo, declaró la nulidad de la causa."Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia", advirtió la resolución del juez.Según el criterio del magistrado, tomó esa determinación "para evitar excursiones de pesca sancionables con la nulidad absoluta", porque "no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.Así, Ramos consideró que avanzar con esta investigación sería una “excursión de pesca”, un término jurídico que alude a cuando se avanza en una investigación con mero carácter especulativo, para ver “si se encuentra algo”, algo que está prohibido.“La cuestión que trasunta esta investigación vuelve a dejar al descubierto un complejo entramado de prácticas que deben ser analizadas estrictamente bajo la órbita de la protección de las garantías constitucionales. Aquí corresponde hacer especial hincapié, pues ha quedado demostrado en autos que existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", insistió.Agregó que, a su juicio, "fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales -tal como fuera el caso analizado del comunicado emitido por ambas concejalas de Bariloche y El Bolsón o la imagen del manifiesto de vuelo publicado en Twitter-, y que terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.La causa Lago Escondido nació en octubre del 2022, pero cobró notoriedad pública cuando se conocieron chats de los participantes del viaje en el que hablaban de la difusión de la noticia. Esos diálogos realizados en la aplicación Telegram habrían sido sustraídos de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro, uno de los viajeros, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. El ex ministro de Seguridad porteña denunció el ingreso ilegal a su móvil y que los chats fueron adulterados.En los chats, entre otras cosas, hablaban de cómo iban a hacer para dibujar el hecho de que los empresarios de Clarín invitaron y pagaron el viaje tanto de los jueces como de los políticos y el ex espía.El fallo firmado ayer, al filo de la Navidad y de la feria judicial, fue notificado a las partes. Si el fiscal del caso, Ramiro González, no lo apela la semana próxima, quedará cerrado definitivamente.La causa se inició en Bariloche, donde la fiscal imputó a los involucrados, pero a pedido de uno de los jueces acusados a principios de este año el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py por decisión del camarista federal porteño Eduardo Farah. En esta causa se presentó como abogado defensor de Yadarola el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.