"Chavismo", "nauseabundo", "golpe de Estado": esto opinan constitucionalistas sobre el DNU de Milei

calificativos y opiniones que más se destacan aparecen las del constitucionalista liberal Daniel Sabsay, quien consideró que el megadecreto es ilegal y "no cierra por ningún lado". Por su parte, los también especialistas en el área Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra coincieron en que el mandatario busca "la suma del poder público" y que el DNU es inconstitucional a todas luces. Por su parte, Eduardo Barcesat lo tildó de "golpe de Estado inconstitucional" y el politólogo Gusatvo Marangoni comparó a Milei con Chávez

Las voces de los expertos en discernir respecto de la legalidad de las leyes o los decretos, es decir los abogados constitucionalistas, son terminales respecto delque lanzó el presidentey que desató en la Argentina hasta el momento dos noches seguidas con masivos y pacíficos cacerolazos.Entre losEl constitucionalista Daniel Sabsay apoya a Javier Milei, como siempre hizo con los dirigentes y candidatos liberals y/o antiperonistas, pero su testimonio contrario al DNU da cuenta de lo escandaloso que es en tanto ilegal.El letrado recordó que, de acuerdo a la Constitución,"Ahora bien,, que es el Ejecutivo, que es evitar a través de un mal menor, un mal mayor”, advirtió durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinamnn en el canal LN+.En ese sentido, explicó que, porque "además han irrumpido en materia fiscal, el Código Aduanero, que son los impuestos exteriores a la exportación"."Si bien dicen que es una parte, que es procedimental, un código es un todo, no se lo puede despiezar para de esa manera hacer lo que yo quiero, se lo destroza. Entonces, en este marco es que yo digo que es lamentable que, más allá de que creamos en la libertad de comercio, en la necesidad de desregulaciones, de esta manera no”, advirtió.Eduardo Barcesat sostuvo que, con esta norma, se asiste ay consideró que la situación"No puede haber vacilaciones ni dilaciones en esto, requiere una inmediata respuesta institucional para que la voluntad popular se respete", advirtió el constitucionalista en declaraciones formuladas a la radio FM Folklórica.En ese sentido, subrayó que "el Poder Legislativo el que mejor expresa el mapa político y el federalismo", con lo cual llamó a "pasar de las declaraciones al acto institucional".El jurista Andrés Gil Domínguez, por su parte, enfatizó que el DNU de MileiPor otro lado, afirmó que "afecta la división de poderes y es contrario a la República" porque "cuando a través de los DNU se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa, entonces, mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público, se intenta obtener la suma del poder prohibida por la Constitución en el artículo 29 y considerada traición a la patria".Gustavo Ferreyra dijo en diálogo con la radio AM750 que "el DNU de Milei es abiertamente inconstitucional porque se atribuye la suma del poder público" y analizó que "no es técnicamente un golpe de Estado pero sí es un atentado contra el orden institucional y democrático porque está usando un método democrático para llevarlo a cabo, por lo cual el debate es si ese método suicida la democracia"., planteó, quien entendió que el DNU 70/2023 esFélix Lonigro, otro reconocido constitucionalista ultra liberal, sostuvo que "el DNU debiera tratarse en una Comisión Bicameral que aún no está conformada" y explicó que, mientras no sea tratado, "sigue vigente y empieza a regir desde el octavo día de su publicación en el Boletín Oficial" porque en "el Presidente tiene atribuciones legislativas desde la reforma de 1994, efectiva y lamentablemente".En este punto, amplió con que, tras esa reforma,"El presidente tiene motivos para pensar que existe necesidad y urgencia. Hay otra cuestión, ¿se puede plantear la inconstitucionalidad porque son muchos temas en un solo DNU? Bueno, en todo caso no es la inconstitucionalidad, es la ilegalidad, aunque tampoco habría ilegalidad porque, ¿qué ley está violando?", se preguntó.Pero, seguido, advirtió que no diría que esEn declaraciones a CNN Radio, Lonigro igual calificó deque un presidente ejerza facultades legislativas, aunque recordó que todos los mandatarios lo han hecho porque “lamentablemente la Constitución nacional lo permite”. Además, aseguró que la ley 26.122, aprobada en 2006, “realmente empeora las cosas, porque le permite a un DNU seguir vigente aún cuando el Congreso no lo haya aprobado”.El politólogo Gustavo Marangoni, en tanto, se preguntó:, advirtió en una entrevista con LN+."Se entiende que hay una debilidad de origen en el presidente: ganó con comodidad en el balotaje, pero tiene escasos diputados o escasos senadores. Por eso eligió una alternativa de todo o nada", agregó.