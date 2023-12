Kicillof encabezó la cumbre peronista con foco en el DNU de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo una reunión con dirigentes del peronismo en La Plata, entre los que hubieron intendentes, ministros, diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires para sentar posición y definir una estrategia ante el DNU de desregulación laboral y económica.El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, fue de la partida en el cónclave que incluyó a cerca de 200 dirigentes del peronismo. El exministro de Economía Sergio Massa también formó parte del encuentro y fue uno de los principales oradores.El objetivo de Unión por la Patria -con el Frente Renovador incluido- es que el DNU del presidente no tenga la luz verde en el Congreso. Para los dirigentes, la presentación del decreto que busca derogar y modificar más de 300 leyes para "desregular la economía", no cumple con los mandatos de la Constitución.Del mismo modo, evaluaron la cuestión de las cuentas provinciales y municipales, dado que el Gobierno bonaerense decidió prorrogar el Presupuesto ante la incertidumbre sobre la propuesta macroeconómica de la Nación.Desde el lado de los intendentes surgió como preocupación común las dificultades en los municipios para hacer frente al pago de salarios ante la falta de recursos nacionales y la compleja realidad económica.Vale recordar que la Legislatura bonaerense tendrá fuerte acción en la última semana del año, ya que el próximo 28 de diciembre habrá sesión doble para tratar propuestas que Kicillof enviará hoy, como el pedido de endeudamiento, la extensión de las emergencias y la Ley impositiva, pero no el Presupuesto, que será prorrogado.Asimismo, la Provincia busca avanzar en un endeudamiento por un monto equivalente a 1.800 millones de dólares, que es exactamente igual a los vencimientos de deuda que tiene la Provincia en 2024, que incluye el pago de la deuda en moneda extranjera (de capital e interés) producto de la reestructuración de la deuda contraída durante la gestión de Cambiemos.