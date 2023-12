La FAM ratifica la defensa del estado de derecho, democrático y soberano tras el DNU de Milei

"las medidas que se anuncian en el Boletín Oficial son inconstitucionales" y "lastiman duramente al pueblo argentino, dañan su tejido social y económico, poniendo a todos en un estado de desamparo, vulnerando derechos adquiridos"

Lasde todo el país expresaron suLo hicieron desde su organización en la, que encabeza el intendente de La Matanza,. "El presidente Javier Milei no respeta nuestro sistema republicano de división de poderes. De espaldas al pueblo y a sus representantes legislativos, firmó un decreto que deja sin efecto o modifica radicalmente leyes de diferente naturaleza que regulan y rigen desde hace décadas todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad", sostuvieron en un documento.Según los jefes comunales de todo el país, "sin debate previo avanza sobre los derechos de los trabajadores, destroza las economías regionales, plantea innumerables privatizaciones y entrega a sectores concentrados o extranjeros el patrimonio de los argentinos".En ese sentido, describen a la medida que presentó Milei en cadena nacional como un "decretazo" con el que el Gobierno nacional "deja desamparados a las y los habitantes de todo el país, beneficiando a la elite financiera y económica"."Los diputados y senadores del Congreso de la Nación han sido elegidos por los argentinos y argentinas como sus representantes, y este decreto los ignora en su tarea central: legislar. La democracia no puede excluir al Congreso de la Nación", enfatizan.Por eso, desde la FAM aseguran queComo ejemplo de su postura, puntualizan en "la pérdida de derechos laborales y la desregulación de las obras sociales y prepagas"."La historia nos demuestra que la privatización de empresas públicas atenta contra el patrimonio y la soberanía nacional. Ninguna nación es libre y soberana entregando el control de sus recursos y servicios estratégicos", agregan.Y finalizan: "Por todo lo expuesto, la Federación Argentina de Municipios ratifica una vez más la defensa del estado de derecho, democrático y soberano, defendiendo con hechos y de manera colectiva las gestiones locales de todo el territorio nacional. Vamos a cuidar a nuestras vecinas y vecinos, no los vamos a dejar solos".