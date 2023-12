La Juventud Radical porteña rechazó el DNU: "Milei le dio la espalda al pueblo argentino"

El presidente de la Juventud Radical de Ciudad de Buenos Aires,, consideró que el presidente, Javier Milei, “le dio la espalda al pueblo argentino” con el DNU de 366 puntos yen el que no acredita la necesidad y la urgencia de acuerdo a la construcción jurídica y normativa argentina, no hay una necesidad y urgencia para emitir un decreto, para saltearse el Congreso”, consideró Rombolá en declaraciones a Radio Rebelde este sábado donde crítico que Milei “sin embargo, avanza con un DNU de 366 puntos que son totalmente debatibles y susceptibles de una conversación entre los diputados de las distintas fuerzas políticas. Eso lo hace completamente inconstitucional”.En ese sentido, manifestó: “Nosotros rechazamos la forma, pero también, al fondo del DNU, porqueempezando por el suelo argentino, cuando derogaba la ley de tierras, la ley de fuego, nos vemos totalmente abiertos por la quita de la ley de alquileres que más allá de que haya funcionado muy mal, es mejor incluso que la nada misma”.Al respecto de la ley de alquileres el líder de la Juventud Radical porteña crítico la modificación “en donde los propietarios pueden libremente ofrecer contratos y alquileres en dólares para jóvenes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el 54% de los jóvenes se encuentran desempleados, donde la mitad trabaja a tiempo parcial, en donde trabajan mucho menos horas de las que quisieran o mal pagas”.A pesar de que remarcó que ciertas medidas del DNU constituyen “una resignación hacia el desarrollo productivo, hacia el desarrollo industrial argentino, una inconstitucionalidad manifiesta”, Romolá señaló que “e: la cuestión de la agilidad de los trámites, de la supresión de la obligatoriedad de los registros de nuestro propio automotor, hay algunas cosas que sí pueden llegar a considerarse para debatirse y ver de qué manera pueden llegar a hacer una ley que aplique y que sea superadora”.lo que hace es evaluar la constitucionalidad del decreto y en ese sentido va a tener que rechazar o aprobar integralmente al DNU”, recordó.En línea con lo que propone el presidente de la UCR,Rombolá“Me gustaría ver a Javier Milei o a su Gabinete yendo al Congreso porque lo único que hizo Milei en estos doce días de gobierno fue un ajuste feroz contra la clase media argentina, contra los jubilados, contra las juventudes. Después de eso, emitió el decreto de un DNU sin hablar con el Congreso, en una cadena nacional de quince minutos en donde habló, por ejemplo, de que seis de cada diez chicos son pobres, pero que no tiene ninguna medida en el DNU para tratar la pobreza infantil”, criticó al Presidente el radical".Y volvió a insistir: “Quiero verlo yendo al Congreso a negociar porque la verdad es que el decreto de Javier Milei, en su enorme mayoría, lo que hace es poner en venta todos los bienes más preciosos de nuestro país”.“Me parece que el pueblo también lo entendió por eso salió con las cacerolas, espontáneamente, en los últimos días a quejarse. No es como dijo Sturzenegger, quien socarronamente sale a reírse de la gente lo que parece una vergüenza, no es que la gente no leyó el decreto y en dos minutos salió a quejarse, es quey que nos llevaron a un 2001, a otro 89, o peor aún, a un 76, momentos que nosotros ya hace mucho tiempo dijimos que nunca más queríamos vivir”, concluyó.