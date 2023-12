"Qué pasó, León": el arquero que Milei usó para un meme lo liquidó en una respuesta

Jajajajja que paso Leon!! Necesitamos un pais donde todos estemos incluidos!!!! La gente va a acompañar siempre que vea q el futuro va a ser mejor que hoy!! Exitos...si a vos te va bien a los argentinos le ira bien...mas alla de las diferencias... https://t.co/qQJkN7nQsk — JuanCa Olave (@juanca_olave) December 24, 2023

A pesar de haber llegado a la Presidencia de la Nación, Javier MIlei, no perdió la costumbre de convalidar a través de "me gusta" y "retuits" mensajes, opiniones y memes de sus seguidores en Twitter. Esta vez, su actividad en las redes sociales lo llevó a cruzarse con un histórico exarquero de Belgrano de Córdoba. ¿Qué pasó?El jefe de Estado había compartido horas antes un meme de Juan Carlos Olave, en el que se hace un juego de palabras con su nombre y con la frase ", con la que los militantes de La Libertad Avanza contrarrestan las críticas de los opositores. La imagen fue acompañada de la frase "para desacreditar el enfoque de una nota periodística del diario Clarín en la que se cuestionaba que el mandatario hubiera citado un video del fallecido actor Hugo Arana para explicar sus políticas económicas.El informe de la BCR también resalta la recuperación del maíz, que se proyecta aportará alrededor de u$s8.300 millones, seguido por el complejo triguero, anticipando envíos por u$s2.400 millones, el doble de lo alcanzado en la última campaña.Ante la alusión, la exfigura del pirata cordobés, que se define como "políticamente incorrecto" en sus redes, recogió el guante y le marcó los puntos al Presidente., escribió el actual director técnico del Club Atlético Las Palmas que juega en el Torneo Federal B.El insólito cruce se volvió viral y fue compartido miles de veces en la red social "X" ex Twitter, en medio de los festejos y el brindis de Navidad.