Ley Ómnibus: el Gobierno aseguró que "el envío de los proyectos al Congreso es absolutamente inminente"

El vocero presidencial,encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada y habló de varios temas entre los que señaló que el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso "es inminente", se refirió a la movilización convocada por la CGT para este miércoles y la posibilidad de un aumento a los jubilados y pensionados.Adorni, pidió a los legisladores su “buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias” ante los proyectos de ley que enviará en breve el Poder Ejecutivo al Congreso para que sean tratados en el marco del período de sesiones extraordinarias que comenzó a regir este martes y que se extenderá hasta el próximo 31 de enero, convocado por el presidente Javier Milei., y tiene que como objetivo liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos. Esto atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que esperamos que acompañen lo que votó la gente”, sostuvo Adorni.Además, confirmó la eliminación este martes del sistema de importaciones Sira por el Sedi, que es un sistema de registro estadístico. “Quien decida importar, va a poder hacerlo, no hay más vueltas”, señaló.Al tiempo que indicó que el Gobierno comenzó la auditoría de los planes Potenciar Trabajo: “”.Respecto de la revisación de las contrataciones, ratificó que más de 5.000 no serán renovados y una cifra superior a los 2.000 entran en auditoría por 60 días.Al ser consultado sobre la marcha convocada para este miércoles a Tribunales por parte de la CGT y otras organizaciones sociales y gremiales, el vocero presidencial recordó”.Y remarcó: "En este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas, y ahí se verá quien está en defensa de sus propios intereses y quienes se quieren beneficiar con el status quo”.Sobre la posibilidad de una recomposición salarial a los jubilados, destacó que los haberes jubilatorios se van a “recomponer” por medio de un decreto “a la espera de un nuevo mecanismo” que reemplace la ley de Movilidad.