Milei no va a Olivos y sigue en el Libertador: riesgo de dádivas de empresario aportante y beneficiado por el DNU

crecen las dudas respecto de no sólo quién está financiando la estadía en el lujoso hotel ubicado en la Avenida Córdoba de CABA y por qué decide seguir allí, sino que además empiezan a sonar las alarmas acerca de si Milei no está incurriendo en eventuales denuncias por los delitos de dádivas y corrupción

Elsztain financió la campaña de Milei, al igual que Paolo Rocca, pero agregó el hecho de aparecer personalmente en la asunción del Presidente, un evento que evitó históricamente

El presidente de la Nación,, ya lleva más de 15 días en el cargo y sigue sin fecha su mudanza a la, residencia oficial para el primer mandatario argentino. En cambio, sigue viviendo en el lujoso, propiedad del, cuya cabeza es, un empresario que fue aportante de su campaña electoral y que es uno de los tantos magnates beneficiados por el mega DNU "desregulador" de la economía.En ese marco,En primer lugar, una pregunta es, que inició hace unos cuatro meses, cuando el hotel se convirtió primero en búnker de campaña y ahora en residencia presidencial. Ese gasto, dado que no se muda a Olivos, sigue incrementándose día a día. La situación adquiere más polémica dado que el ex diputado nacional rifó todos sus sueldos producto de ese cargo y no sólo no se le conocen otros ingresos actuales sino que tampoco puede tenerlos.En la Argentina la legislación es taxativa respecto de las restricciones a la hora de los vínculos entre funcionarios públicos y empresarios para la recepción de dádivas o regalos. Esta situación hace difícil que Milei puede decir que Elsztain le haya "regalado" la estadía.Laprohíbe expresamente a funcionarios y empleados públicos recibir regalos, dádivas, obsequios o beneficios de cualquier naturaleza que puedan influir en el ejercicio de sus funciones. El objetivo es evidente: prevenir conflictos de interés y asegurar la transparencia en el ejercicio de la función pública.Además, elestablece penas para los funcionarios que soliciten o acepten dádivas, presentes o cualquier otra ventaja o beneficio en razón de su cargo, y también para quienes otorguen dichos beneficios.. Según fuentes periodísticas. incluso, el dueño del hotel donde sigue viviendo el primer mandatario fue quien le abrió las puertas con la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch.Otro elemento que podría complicar a Milei es que. Justamente, son los beneficiarios de las "desregulaciones".El de Elsztein es uno de los estudios más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que patrocinan también a Rocca, Eduardo Eurnekiany Marcos Galperín, entre otros empresarios top beneficiados por la norma. Bruchou & Funes de Rioja; Martínez de Hoz & Rueda, Bomchil y otros. Sobresale el nombre de Jorge Muratorio, socio del estudio O'Farrell, que se supopne participó junto a Rodriguez Chirillo como colaborador de Sturzenegger en el contenido del decreto.Si esto fuera confirmado y se presentaran denuncias oficiales, el decreto correría no sólo el riesgo que ya tiene respecto de su constitucionalidad, sino que entraría en el territorio de la eventual nulidad, porque no intervinieron las áreas legales del gobierno, que tienen la atribución constitucional de ser las que redacten las normas. Y, por supuesto, la justicia penal podría también ser depositaria de presentaciones.La controversia ya llegó a las conferencia del vocero presidencialpuntualmente la semana pasada. El funcionario evitó dos veces responder cómo se pagará esa cuenta y se limitó a contestar una parte de lo que se le cuestionó: Sólo dijo que cuando Milei se mude a Olivos se entregará un detalle de los gastos en la remodelación de la Quinta Presidencial, destinados según el propio espacio del mandatario a modificaciones para el hábitat de sus "hijos de cuatro patas", es decir los perros.Otro elemento de la polémica tiene que ver con IRSA. Es que en plena aceleración de la inflación producto de las medidas de Milei y en la antesala del ingreso a la estanflación que pronosticó el Presidente, los ingresos de la firma del dueño del hotel en el que vive superaron los niveles anteriores a la pandemia en el último ejercicio fiscal. La ganancia bruta aumentó un 25% en el año fiscal 2023 con respecto al año anterior, según su memoria anual.