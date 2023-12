"No la ven": la chicana de Javier Milei y la polémica con los actores

El presidente Javier Milei quien compartió una foto con la leyenda "No la ven", un hashtag utilizado por sus seguidores para descalificar a quienes no comparten sus puntos de vista. La expresión "no la ven" surgió como respuesta a los cacerolazos generados por el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el Gobierno, pero tomó mayor relevancia después de que el mandatario protagonizara un altercado virtual con un video de archivo del fallecido Hugo Arana. En el clip, Arana cuestionaba la teoría del derrame como una falacia.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/FpSdUnSdcR — Javier Milei (@JMilei) December 26, 2023

La polémica generada por los comentarios de Milei sobre Arana provocó el repudio de la Asociación Argentina de Actores. En respuesta, Milei optó por publicar memes que incluyen la frase "no la ven", utilizada por sus seguidores para respaldar sus propuestas de ajuste.

La polémica fue tal que salió al cruce contra expresiones del difunto actor Huro Arana. Hace casi cuatro años, Arana expresó su opinión en un programa televisivo: "Esto de la teoría del derrame me parece uno de los más graves insultos. Estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle 'vení, sentate ahí. Van cayendo migas y podés comer. O esperá que tire el resto de la comida en el tacho de la basura'. Eso del derrame me parece una humillación, una hijaputez profunda. ¿Qué es eso?"En las últimas horas, Milei elevó la apuesta al escribir