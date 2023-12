27.12.2023 / Fuerte cruce

"Rata": Grabois destrozó a Trebucq y le aclaró que la cena de Nochebuena se pagó con donaciones

El periodista había pedido "no darle comida a esa gente" con "la plata de todos nosotros", en alusión a la cena de Nochebuena para los más vulnerables. "La tuya no fue porque no pusiste un mango, porque sos bastante rata", respondió Grabois, y aclaró que se usó donaciones.