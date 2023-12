Grave: el "Ómnibus" de Milei reprime el derecho a la protesta y hasta reunión bajo amenaza de cárcel

se destaca el "Capítulo 1 Seguridad Interior", en su "Sección 1 - Organización de Manifestaciones". Allí, básicamente Milei pide al Congreso que apruebe un articulado que modifica el Código Penal de la Nación para reprimir el derecho a la protesta social e incluso de reunión, creando incluso un tipo penal de "coordinador de reuniones" bajo amenaza expresa de prisión efectiva para dirigentes sociales

El presidentefinalmente envió esta tarde al Congreso el proyecto de ley conocido como, que continúa con la desregulación de la economía pero, además, se mete en diversas áreas con algunas normativas que implican lisa y llanamente decisiones escandalosas.Entre ellas,En concreto, el gobierno libertario propone modificar el artículo 194 del Código Penal por otro que señala: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses".Luego, agrega que "si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado".Luego agrega que "quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere lacirculación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe"."Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”, continúa.Sin embargo,, sostiene el polémico artículo.No conforme, agrega que "la responsabilidad a la que se refiere este artículo resultará independiente de la asistencia o no de losorganizadores o coordinadores a la reunión o manifestación".Luego, precisa que "los organizadores de las reuniones o manifestaciones, serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación" y que "la responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo no los exime de responsabilidades emergentes de posibles acciones que pudieran corresponder ni de las multas establecidas en la presente Sección".