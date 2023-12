La Ley Ómnibus pone en riesgo el derecho al aborto legal y convocan a un pañuelazo

En la ley Omnibus se intenta ir además contra derechos adquiridos como el #AbortoLegal https://t.co/3IrRNJOAeT — #EsLey 💚 (@PorAbortoLegal) December 27, 2023

Sobre este punto, por ejemplo, se sienta la ley IVE para que les adolescentes de 16 años tengan derecho a decidir si quieren gestar o no.

📣 30D - 3 años de aborto legal, seguro y gratuito

💚 Viernes 29 de diciembre salimos a las calles a reafirmarnos en la conquista de la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

📍Congreso de la Nación, 17h

💚 ¡Sumate con tu pañuelo!#EsLey#SeguimosEnCampaña pic.twitter.com/4zWqSy8F0c — Campaña Nacional por el Derecho al Aborto- CABA💚 (@CampAbortoCABA) December 23, 2023

Ayer el presidente Javier Milei presentó la Ley Ómnibus que contiene un apartado en el que aborda las cuestiones de género, violencia hacia las mujeres y diversidades. Entre las diferentes modificaciones, el proyecto pone en peligro la Interrupción Legal del Embarazo(ILE), la Interrupción Voluntaria del Embarazo(IVE), la Ley Micaela y modifica la Ley de los Mil Días, de atención integral durante el embarazo; entre otras. Desde La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a un pañuelazo este viernes.Bajo el título de “Capital humano”, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello, se solicita reformar dos leyes que fueron de gran consenso y debate a nivel nacional: la de los Mil Días y la Ley Micaela; de capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado y cuyo órgano de aplicación hasta ahora era el ya inexistente Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD).Entre otros cambios,es decir se hacen a un lado los compromisos en materia internacional que Argentina firmó y que tienen orden constitucional. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. También se deja a un lado la figura de “personas gestantes” y por momentos sólo se refiere a niños y no a “niñas”; se refiere a "madres e hijos por nacer" y no habla de mujeres. En esta ley, en total, establecen modificaciones en 23 de los 35 artículos y suman 7.Los cambios propuestos se pueden encontrar en el capítulo “niñez y familia”. En primer término. Ambas normativas fueron ampliamente debatidas tanto en el Congreso como a nivel social.El Gobierno porpone cambios desde el primer artículo en donde habla del “niño por nacer”, una figura utilizada por quienes se oponen a al derecho al aborto -en cualquier caso, incluso en casos de violación y podría poner en riesgo el acceso a la anticoncepción, como la pastilla del día después- lo que podría ser el principio de un retraso en materia de derechos y libertades a las pesonas gestantes sobre su cuerpo.En esa línea,Y contradice lo que quedó establecido en la Ley 27.610, la cual regula el acceso a la IVE y la ILE y permite la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar.También desaparecen de la ley los siguientes apartados: “; “h. Acceso a la información y a la capacitación para el ejercicio de derechos”.Además,, reconocido en el Código Civil, que hace referencia a los derechos a ejercer por las y los adolescentes en pos de su propia autonomía. "Se trata de la capacidad de ejercicio no se adquiere de un día para el otro al cumplir 18 años. Es un proceso gradual por el cual las personas menores de edad pueden ir ejerciendo derechos por sí mismas de acuerdo con su edad y grado de madurez. Por eso se llama capacidad o autonomía progresiva", explica el portal Argentina.En la modificación del artículo 33, que refiere al monitoreo y evaluación de esta política, refiere a "buscar activamente y detectar embarazadas en situación de vulnerabilidad" así como también llama a "realizar operativos" y "controles y ecografías" a las embarazadas. En ninguno de los casos especifican cómo es que "detectarán" embarazadas ni si será compulsivo la realización de los exámenes médicos.Ante las modificaciones de Milei, La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Ciudad de Buenos Aires convocó a un pañuelazo en defensa del derecho al aborto en Argentina. La movilización será este viernes 29 de diciembre en el Congreso de la Nación a las 17.La ley ómnibuspropone una modificación a la Ley Micaela que fue promulgada el 10 de enero de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri que eLa ley lleva su nombre en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien estaba en libertad condicional por una pena de 9 años por la violación de otras dos mujeres. La libertad condicional de Wagner fue otorgada por el juez Carlos Rossi, quien no aplicó la perspectiva de género al momento de tomar su decisión.Pero la propuesta de Milei acotaría el rango de acción, ya que expresa: “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer,