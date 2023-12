Kicillof apuntó contra Milei: "Es más fácil firmar un decretazo y mandar una súper ley que dedicarse a laburar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el presidente Javier Milei por el DNU y el proyecto de la Ley Ómnibus, al afirmar que haberlos presentado "es más fácil que dedicarse a laburar"."Siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una súper ley que dedicarse a laburar y a generar trabajo e industria", señaló Kicillof en un acto de inauguración de empresas en el parque industrial de Florencio Varela, dirigiéndose directamente a Milei pero sin nombrarlo.En ese sentido, agregó que "esos que se dicen eficientes son bien vagos" porque incluso "los decretos se los escriben otros".El gobernador bonaerense criticó el modelo económico del Presidente al afirmar que "tiene que haber Estado presente" y que "la antinomia sector privado o sector público es mentira" ya que es con ambas al mismo tiempo. "Estado y empresas para el desarrollo nacional", sintetizó.En contraposición a Milei, Kicillof aclaró: "No defiendo a la industria por una cuestión teórica o nostálgica sino porque represento a una provincia industrial. Me votaron para eso".También criticó la política de apertura comercial del gobierno nacional al afirmar que permitir un ingreso irrestricto de las importaciones hace que "estén todos en la lona" y que "nadie pueda comprar" los productos que vienen del exterior, por más que puedan ser más baratos. "No es cierto que, para el que no la quiere ver, no ve el cambio climático ni los conflictos geopolíticos a nivel global", afirmó Kicillof retomando irónicamente la frase que Milei y los libertarios suelen utilizar.A su vez apuntó contra la desregulación económica sancionada en el DNU de la semana pasada al afirmar que "una de las dependencias más grandes de países capitalistas avanzados como Estados Unidos o Alemania son las oficinas de defensa de la competencia, antimonopolio". "No es dejar todo en libertad y entonces reina la armonía y el bienestar. También es acompañar a los pequeños empresarios". "Estas cosas están en juego hoy en ese DNU y en esas leyes", advirtió.Por otra parte, reveló que, en la reunión con los gobernadores que mantuvo la semana pasada, Milei admitió que lo que está llevando a cabo es "un plan de ajuste clásico" aunque él "odie hacerlo".