La Rioja pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el DNU de Milei

El gobernador de La Rioja,, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023 de desregulación de la economía que firmó el presidente, Javier Milei, la semana pasada. Al mismo tiempo, pidió una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto, que entró en vigencia este mismo viernes."En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)", expresó Quintela en su cuenta de Twitter.El gobernador riojano agregó que", cerró el mandatario provincial reelecto este año.Precisamente, la Corte Suprema tiene competencia "originaria y exclusiva" en casos en los que una provincia sea parte, tal como remarcó la propia presentación de Quintela. Es decir que tendrá que resolver directamente sobre esta presentación hecha por La Rioja y se acelerarán los tiempos judiciales de tratamiento del DNU.Hasta el momento, se hicieron numerosas presentaciones judiciales pidiendo una medida cautelar que suspenda la aplicación del DNU, pero ninguna ante la Corte Suprema por tratarse de pedidos hechos por particulares y no por alguna provincia. Además, varias de ellas, como la hecha por la CGT, fueron rechazadas debido a que todavía no se había producido su entrada en vigencia.Justamente, la presentación de La Rioja coincide con la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia este viernes, ya que al no haberse aclarado en su texo que la entrada en vigencia se daba inmediatamente con su publicación en el Boletín Oficial, el jueves 21 de diciembre, esto ocurre ocho días después.