"Es legal y constitucional": El Gobierno se expresó sobre el DNU de cara a la contienda judicial

El Gobierno se prepara de cara a la batalla judicial por el DNU que entró en vigencia a partir de hoy y el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que. También señaló que lo que haga la Justicia es un problema de ese poder y que se analizarán los diferentes planteos cuando lleguen cada una de las instancias.Mientras que diferentes sectores se pronuncian en contra al Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por Javier Milei, como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela quién presentó un recurso ante la Corte Suprema para que declare inconstitucional.En consecuencia, durante la conferencia de prensa que realiza Manuel Adorni diariamente, señaló que ante las críticas recibidas explicó que "nosotros respetamos la división de poderes, el DNU para nosotros es legal es constitucional y está enfocado en la suma de libertades. No entendemos que exista ninguna razón para que judicialmente se declare inconstitucional".El vocero abrió la conferencia adjetivando como "llamativo" el paro que anunció la CGT para el próximo 24 de enero, y argumentó queTambién criticó a la dirigencia sindical ya que el último paro general fue en el año 2019 y cuestionó que durante el período del gobierno de Alberto Fernández "no hicieron paro los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, la inflación fue entorno al 900%".Esta acción convocada desde la CGT será en contra a la Ley Ómnibus que quiere llevar adelante el Gobierno y que generó diferentes cuestionamientos.argumentó Adorni y reafirmó nuevamente que "les llama la atención" la idea de que "En cuanto a la confirmación de que Javier Milei formalizó la renuncia de Argentina a ingresar a los BRICS, el vocero no brindó detalles y advirtió que toda la información necesaria sobre el tema la brindarán desde Cancillería.