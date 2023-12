El DNU de Javier Milei divide al macrismo en Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, consiguió la aprobación por unanimidad del presupuesto 2024 en la última sesión del HCD, pero lo que más llamó la atención fue el acompañamiento que consiguió por parte de un sector de Juntos por el Cambio y de la UCR para repudiar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei

El rechazo, que fue aprobado por 14 votos, es llamativo en el marco de que a nivel nacional la mayor parte del PRO se encuentra más cerca que lejos de las políticas de Milei, incluido el cuestionado decreto. No obstante, en Lanús una porción de JXC y del radicalismo repudió la medida.La explicación tiene vínculo con que el ex jefe comunal Néstor Grindetti y su ex funcionario y ex candidato a sucederlo Diego Kravetz se fueron de Lanús luego de perder la elección local a manos del peronismo y actualmente son funcionarios de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.Su ausencia hace que dentro del espacio de JXC las diferencias sean cada vez mayores y que se note cierta acefalía, al punto tal de votar distinto dentro del mismo bloque de concejales.Vale aclarar que los dos concejales de la UCR ya conformaron un bloque propio, y el bloque de JxC está compuesto de 9 concejales que faltos de conducción local empiezan a tener sus primeros desencuentros.