EL HCD de Almirante Brown aprobó un repudio contra el DNU de Milei con apoyo de un sector de JXC

El Concejo Deliberante de Almirante Brown sesionó este jueves por última vez en el año y aprobó, con cruces incluidos, un proyecto de declaración presentado por el oficialismo local para expresar repudio y preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implementado por el presidente Javier Milei

En el comienzo de la sesión se designó a la vicepresidenta primera,de Unión por la Patria; la vicepresidenta segunda,, de Juntos por el Cambio; y al vicepresidente tercero,, de La Libertad Avanza.Luego se avanzó con otros expedientes, pero se destacó la iniciativa de declaración para manifestar repudio y preocupación por el “DNU Base para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que terminó aprobado por mayoría pero motivó debate y cruces entre ediles.“El DNU deja en la incertidumbre absoluta a los trabajadores y trabajadoras, a los ciudadanos de pie, a las pymes y también pone en riesgo el desarrollo productivo del país, un debilitamiento de la organización de los trabajadores y una pérdida de soberanía en materias estratégicas”, afirmó, de UxP.El dirigente libertario Aquino contestó: “De repente los autores del ‘vamos por todos’ y que usan a los pobres, les preocupa la Constitución. Hoy salen a protestar porque se terminaron los beneficios de la casta, no pueden utilizar más a los trabajadores y a los pobres en beneficio propio”.Desde Juntos por el Cambio se exprsó Bontempo, que sostuvo que no iban a acompañar el expediente, pese a que en el caso del edil Mariano San Pedro sí lo hizo tras justificar que “no se puede más allá del mandato popular, intentar gobernar rompiendo las herramientas que tiene la democracia".“Muchos de los temas que plantea Milei no pueden ser aprobados mediante un DNU. Hay cosas que para que salgan tienen que pasar por el Congreso. No puede ser que haya una doble vara permanente de que cuando nos conviene defendemos la república y cuando no, no la defendemos”, agregó.Desde JXC, también el concejal de la UCR Andrés Acuña apoyó la declaración, ya que recalcó que “hay empresas que no pueden estar en manos privadas y que son patrimonio de la soberanía nacional como YPF”.“No se puede gobernar a través de un DNU, hay procedimientos, hay un Congreso y para eso existe la división de poderes. Mi valor principal es defender la democracia”, subrayó.