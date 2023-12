Más medidas y polémica: Sturzenegger anticipó la eliminación de 160 regulaciones

El asesor presidencial Federico Sturzenegger anunció que el Gobierno argentino enviará la próxima semana un nuevo proyecto de ley al Congreso Nacional, con la intención de eliminar 160 regulaciones. Este anuncio se suma al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que ya está en vigencia, y al proyecto de ley "ómnibus" que fue remitido al Congreso el miércoles pasado.

Sturzenegger explicó que estas medidas buscan "transformar radicalmente el país" y destacó que van más allá de las reformas en sí, representando una "revisión de la estructura de poder económico en Argentina". En este contexto, defendió el conjunto de iniciativas como un desafío al "establishment político".En respuesta a las críticas dirigidas al DNU, Sturzenegger las desestimó como una cortina de humo para evitar discutir el contenido de las reformas. Además, subrayó que el decreto representa una apuesta de "todo o nada", ya que el Congreso tiene la opción de rechazarlo en su totalidad, pero no puede modificarlo por partes.En relación con la ley "ómnibus", que abarca 664 artículos, Sturzenegger expresó su confianza en que el Congreso la aprobará antes de marzo. Asimismo, destacó que estas reformas, que él calificó como "pro-empleo", facilitarán los negocios y estimularán la actividad en diversos sectores.En un tono desafiante, Sturzenegger respondió a las críticas sobre la eliminación de restricciones para que Starlink, el proyecto de Internet satelital de Elon Musk, opere en Argentina. Consideró estas preocupaciones como "ridículas" y afirmó: "¿Alguien va a presentar un caso ante el sistema de justicia de que no puede haber Internet satelital, que no puede haber competencia?".Argumentó además que estas iniciativas son esenciales para desafiar y desmantelar la estructura del "establishment político", ya que, según sus palabras, "la única manera de lograr el cambio es desarmar esa estructura y, para desarmarla, en cierto sentido, hay que drenarle sus recursos, porque eso es lo que utilizan para sostener el status quo”.