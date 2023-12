Rafael Bielsa: "Con este Gobierno todos los días se muere algo de lo que me permite querer estar vivo"

El ex embajador de Argentina en Chile,, se refirió al mega DNU de Javier Milei, lamentó la “desprotección” que implica para los trabajadores, jubilados, profesionales, pequeños comerciantes y consideró que la renuncia a los BRICS es “una decisión extraordinariamente grave de política exterior”.”, graficó Bielsa en diálogo con Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde Bielsa al ser consultado por las medidas económicas y políticas de Milei.En ese sentido, quien supo ser Canciller durante la presidencia de Néstor Kirchner, señaló: “No lo voy a permitir en toda la medida de mis fuerzas y tenga que hacer lo que tuviera que hacer. Con una desprotección de los trabajadores, con una pérdida de los ingresos de los más necesitados, con un desbaratamiento de las elementales condiciones para que las pymes puedan trabajar”.pérdidas en el poder adquisitivo, la supresión de la ley de alquileres, el premio a las empresas de medicina prepara para fijar libremente las cuotas de los asociados, la derogación de las leyes de góndolas, de abastecimiento”, enumeró.En ese contexto se refirió a la decisión dely consideró que “es una decisión extraordinariamente grave de política exterior”.Y consideró errado el hecho de “separarse del resto de la región, abandonando la tradicional neutralidad, nuestro voto permanente por la paz y el diálogo, la defensa del multilateralismo, de los derechos humanos, y desairar a los países que se parecen a nosotros, como Brasil con Lula, Sudáfrica con Ramaphosa, Narendra Modi, la India, Xi Jinping, China, Putin, o Lavrov, Rusia, que eso va mucho más allá, pero mucho más allá de las excentricidades del candidato”.“Eso es un alzamiento contra nuestras tradiciones, contra lo mejor de nuestras tradiciones”, remarcó el ex canciller. En esa línea, señaló que “hay que evitar el riesgo de la caracterización de la persona y poner por encima la caracterización, los hilos comunicantes de las ideas, y evitar de todas las maneras posibles el divisionismo.Bielsa, además, trabajó durante diez años junto a Javier Milei en la Corporación América y fue consultado al respecto. “Es un excelente calificador de riesgo. De los mejores. Mirá que es de una subrama de la economía. No es Adam Smith, un filósofo de la economía. Un especialista, sí. No más”.Y reconoció que “jamás” pensó que Milei podría dedicarse a la política. “Pero había un discurso muy consistente en él de ‘bueno, esas son cosas que le interesan a usted que es político’, ‘la política no me interesa. A mí me interesa la verdad científica’, osea un discurso muy consistente de que la política no era su ámbito”.