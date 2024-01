Ciudad y Nación retoman la contienda por los fondos de la coparticipación

Una reunión con el ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, genera expectativas sobre un acuerdo en ese sentido. Concurrirán al Ministerio de Economía, el jefe porteño y su jefe de Gabinete, Néstor Grindetti.

Jorge Macri reabrió la discusión por los fondos de coparticipación que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y avanza en un acuerdo con el Gobierno nacional, con el cual el jefe de Gobierno mantiene buena relación, inclusive con el propio Javier Milei.Se abrirá entonces el debate sobre los fondos coparticipables que reclama la Ciudad de Buenos Aires y que asegura le adeuda la gestión presidencial de Alberto Fernández.El jefe de Gobierno porteño mantuvo el reclamo no solo como arenga de su campaña electoral sino que también lo incluyó en el discurso que pronunció al asumir su cargo ante la Legislatura porteña.En ese momento, para el 7 de diciembre pasado, la Ciudad de Buenos Aires estimaba como deuda de los fondos que dispuso la Corte Suprema que se reintegraran, uno $312 mil millones., dijo Jorge Macri en esa oportunidad remarcando que la deuda era del kirchnerismo.Se está hablando de la reposición de los fondos que recibió la Ciudad de la gestión de Mauricio Macri por la transferencia de parte de la Policía Federal al distrito, y que el gobierno nacional de Alberto Fernández recortó ante un conflicto con la Policía bonaerense hacia donde dirigió la partida en cuestión.La poda a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires se sostuvo cuestionando el monto que Mauricio Macri siendo presidente de la Nación adjudicó a la Ciudad de Buenos Aires. Para la administración nacional de Alberto Fernández se habrían calculado dinero de más y el distrito porteño debía recibir menos.Alberto Fernández definió el recorte por decreto, este luego se transformó en una ley aprobada por el Congreso de la Nación, que convirtió parte de los puntos de coparticipación otorgados a la Ciudad en un monto con la desventaja de que no se recibía automáticamente.La Ciudad comenzó a recibir fondos coparticipables durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el 1.40%. Durante la presidencia de Mauricio Macri ese guarismo se elevó a 3.75%, pero Mauricio Macri lo bajó a 3.50% en total de los fondos coparticipables.De ese porcentaje recortó Alberto Fernández dejando el coeficiente en 2.32% en principio y mediante la ley mencionada sería el 1.40% históricos más el monto que debía acordarse con la Ciudad en reuniones a las cuales Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno por entonces, rechazó concurrir.El camino de la judicialización había comenzado y la Ciudad llegó hasta la Corte Suprema de Justicia para reclamar la reposición del 3.50% de los fondos coparticipables. A fines de 2022 los jueces resolvieron a favor de la Ciudad pero sin referirse a la cuestión de fondo.El máximo tribunal decidió que la Nación debía pasarle a la Ciudad de Buenos Aires 2.95% de fondos coparticipables, es decir menos de lo reclamado por Larreta, pero más de lo decidido por Nación. Uno de los últimos movimientos del reclamo lo efectuó la Procuración porteña ante lo que aseguran viene incumpliendo Nación al transferir solo el 1.40% y no el 2.95%.En esa demanda la Ciudad aseguró que la deuda era, hasta principios de diciembre del 2023, de $ 311.980.461.706“Las conversaciones están avanzadas para que el Gobierno Nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema y comience a depositar el porcentaje corriente mes a mes de coparticipación” confiaron desde la administración porteña. La reunión se concretaría el jueves por la tarde con el ministro Caputo.