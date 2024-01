Cristina Kirchner lanzó sus nuevos canales de comunicación

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó este lunes 1 de enero, en el primer día de 2024, dos nuevas vías de comunicación a través de las redes de mensajería WhastApp y Telegram., anunció la ex vicepresidenta en su cuenta de la red social X.De esta forma, la ex mandataria invitó a sus seguidores a sumarse a sus dos nuevos canales de difusión, donde se espera que publique actividades y análisis.Meses atrás Cristina Kirchner había abierto su cuenta en TikTok, donde se mostró muy activa en los últimos tiempos y subió contenido más relajado en medio de la campaña y el traspaso de mando.La última aparición pública de la ex jefa de Estado se dio el 11 de diciembre en La Plata, donde participó de la ceremonia de asunción a su segundo mandato del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.