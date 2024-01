Senado: se debate en comisiones el proyecto de Boleta Única de Papel

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores debatirán este miércoles el proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) que ya fue aprobado a mediados de 2022 por Diputados; en tanto que las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la discusión de varios tratados internacionales firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.

La semana pasada, el viernes, Villarruel había promulgado los DPP 46/23 y 47/23, confirmando que el oficialismo y los demás bloques no kirchneristas tendrán la mayoría en cada una de las ocho comisiones informadas. Entonces, el FdT había decidido no enviar el listado de sus integrantes por considerar que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría. Pero el martes la bancada encabezada por José Mayans decidió enviar el listado de sus representantes para las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales. De ese modo, el listado de los integrantes de las comisiones cuenta con representantes de La Libertad Avanza, el radicalismo, PRO, el peronismo disidente, de algunos bloques provinciales y, finalmente, del Frente de Todos que, si no designaba a los suyos, no podría debatir ni firmar dictamen de los proyectos de ley que se pongan a discusión. Los oficialistas Francisco Paoltroni y Ezequiel Atauche encabezarán las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente. Luego, a las 17, se reunirá el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para debatir los detalles del proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) que ya fue sancionado por Diputados y permanece guardado en el Senado desde mediados de 2022. Para la presidencia de esas comisiones se designará al peronista entrerriano Edgardo Kueider (Asuntos Constitucionales) y al mileísta riojano Juan Carlos Pagotto (Justicia). Para presidir Acuerdos será elegida la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO); para Legislación General, el oficialista puntano Bartolomé Abdala; y para Asuntos Administrativos y Municipales, el radical pampeano Daniel Kroneberger.