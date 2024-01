Tras el aumento de enero, las prepagas suben la cuota otra vez y con Milei ya suman un 70%

Las empresas de medicina prepaga comenzaron esta semana a informar a sus socios el incremento en los servicios que llegarán a más del 30 por ciento en febrero. Justificaron el aumento por “una serie de variaciones en los costos prestacionales a todo nivel” entre ellos “aranceles profesionales, insumos médicos y no médicos, y costos laborales del sector”.

En este marco, la prepaga Medicus informó a sus clientes que "de acuerdo a lo establecido en el DNU 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre se posibilita la indispensable recomposición de los valores de los planes vigentes". Argumentaron queAnte estos argumentos, desde la empresa de medicina prepaga informaron queEn esta misma línea, SanCor Salud también notificó a los socios de la prepaga que también en consecuencia, con dicha norma legal,Asimismo, informaron que “”. Desde la empresa justificaron, por su parte, que estos incremento se deben a “una serie de variaciones en los costos prestacionales a todo nivel” entre ellosPor su parte, el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, estimó un aumento en la medicina prepaga que va "a rondar entre el 25% y el 30%" para febrero de 2024. Esta suba se daría después de un incremento del 40% durante enero.", expresó Belocopitt en diálogo con Radio Rivadavia.El empresario adelantó: "Sería lógico pensar que los aumentos van a rondar entre el 25% y el 30% para, por lo menos, no agravar la situación".Para Belocopitt, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei y ya está vigente, a la espera de que lo trate el Congreso, "no hace más que poner blanco sobre negro".'", siguió Belocopitt, para justificar los aumentos.Además, señaló que "no es lo que aumenta la medicina prepaga, aumentan los componentes que dan valor a la medicina prepaga" y declaró:, en referencia al sistema de salud privado.