Boleta Única: los libertarios de Milei y el PRO no lograron dictamen en el Senado

Pese a los intentos de La Libertad Avanza y el PRO, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado no lograron este miércoles emitir dictamen para el proyecto para la implementación de la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) para las próximas elecciones.El peronismo y bloques provinciales lograron impulsar un cuarto intermedio hasta la semana que viene, en el que se sumarán voces expertas sobre el tema. Desde los sectores a favor del proyecto entendieron esto como una maniobra de dilación.Una vez conformadas las comisiones y tras la elección de sus presidentes, Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), respectivamente, se inauguró el plenario en el que se trató el proyecto (0004 CD22) que implementa la BUP para los comicios, utilizando el sistema que se implementa en la provincia de Córdoba, y que contaba con sanción de Diputados.El riojano Pagotto fue el miembro informante del proyecto que, sostuvo,Por el lado de Unión por la Patria, el senador Martín Doñate consideró que el proyecto no está "en la agenda de la gente" y atenta contra la representación de la minorías y paridad de género. También cuestionó a LLA de querer impulsar el tratamiento del expedienteEn esa línea, marcó las contradicciones con otros proyectos que integran la denominada ley ómnibus como la reforma del financiamiento de los partidos políticos., denunció.bramó Pagotto en respuesta a Doñate. También señaló de que cuando se comenzó a elegir presidente con el país como distrito único, las provicias más pobladasDel lado del radicalismo, el bonaerense Maximiliano Abad subrayó que Argentina es uno de los 16 países que continúa con el mismo sistema electoral de boleta sábana. Por su parte, la mendocina Mariana Juri se preguntó:Fue el senador de Unidad Federal Carlos Espínola el que propuso el cuarto intermedio. El radicalismo, través de su titular de bancada, Eduardo Vischi, acompañó el cuarto intermedio. Su par del PRO Eduardo De Angeli estalló porque el "pueblo nos está mirando y ahora nos va a volver a juzgar, teníamos la oportunidad, pero es otro día triste”."El kirchnerismo quiere dilatar esto", masculló tras el plenario un radical al que le preocupaba que no se caiga el proyecto. En los pasillos, un legislador del PRO agregaba que el expediente podría "explicó.En el plenario, la senadora de Juntos Somos Rio Negro Mónica Silva expresó su intención de impulsar un cambio en el proyecto para que se separen las categorías de la boleta, como en Santa Fe. Algunas voces del bloque Federal no lo vieron con malos ojos. De todos modos, indicaron que esperan sacar dictamen el miércoles que viene.Previamente, el Senado inició hoy sus actividades con la puesta en marcha de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto. Allí se ratificaron como presidentes a dos senadores de LLA, Ezequiel Atauche y Francisco Paoltroni, respectivamente.En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto se dio dictamen a los convenios en los que se elimina la doble imposición en los acuerdos bilaterales con China, Turquía y Emiratos Árabes. Otros dos que estaban pendientes, con Japón y Luxemburgo, se pospusieron, a la espera de que la canciller Diana Mondino venga a explicar los alcances del los acuerdos.