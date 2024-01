Mega DNU: La Justicia dio lugar a otra cautelar contra la reforma laboral que buscaba imponer Milei

La Cámara Nacional del Trabajo dictó este jueves una nueva cautelar, ahora a pedido de la CTA, contra la reforma laboral que imponía Javier Milei mediante el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregulaba la economía y reducía derechos.Es el segundo revés contra la reforma de Milei que ya había sido paralizada luego de un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero a diferencia de la primera,La decisión no es menor ya que el Gobierno había adelantado que su plan era llevarlo al fuero Contencioso Administrativo, donde esperaba tener una resolución más favorable. "El TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, 2) Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente acción", concluyó el fallo, que contó con el voto a favor de los dos mismos jueces: Andrea García Vior y Alejandro Sudera.En sus argumentos, la jueza García Vior destacó: "A diferencia de la causa que tramita en el juzgado contencioso administrativo federal, en la presente se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación y de conservación del contrato que estructuran la especialidad y, a su vez, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical."No mencionó la intención del Gobierno de llevar la cuestión al fuero Contencioso Administrativo, pero el mensaje quedó claro. La mayoría de la sala de feria de la Cámara Nacional del Trabajo defendió su competencia.