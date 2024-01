Tras su nuevo salto de "paloma" a "halcón", Milei le pagó con un cargo a Vidal por militar la ley ómnibus

Los argentinos no están tranquilos, están sufriendo las consecuencias de 4 años de derroche y populismo. https://t.co/NoY4pKa2jt — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 4, 2024

La diputada del PRO,logró acordar con La Libertad Avanza y el jueves fue elegida por el oficialismo y la oposición no peronista como vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales en las sesiones extraordinarias.La comisión será presidida por el oficialistamientras que a Unión por la Patria se le asignó una secretaría, pese a ser el bloque más grande del recinto. Un reparto similar ocurrió en Legislación General, donde fueron elegidos como autoridades Gabriel Bornoroni (LLA) y Carla Carrizo (UCR). Ambas comisiones, junto a la de Presupuesto, tendrán a cargo el tratamiento de la reforma de "Bases y puntos de partida para la libertad", denominada ley ómnibus.Este jueves la votación de cargos en las comisiones se dio en un clima de tensión, poco común, debido a que UP denunció que se le asignaron menos lugares de los correspondientes según la aplicación del sistema D'Hont, el cálculo elegido en la sesión preparatoria para repartir los cupos.Por ser el bloque más grande, en caso de no tener la presidencia de las comisiones, el peronismo podía quedarse con la vicepresidencial. Sin embargo, LLA en acuerdo con el resto de la oposición, sólo le concedió ese lugar en Presupuesto y Relaciones Exteriores.El jefe del bloque de Unión por la Patria,, reclamó el mismo criterio para el resto. "Habiendo tenido nosotros una actitud de ceder a La Libertad Avanza la posibilidad de avanzar con las designaciones de gestión, creemos que nos corresponde la primera vicepresidencia de esta comisión”, señaló al inicio de la reunión de Asuntos Constitucionales, que duró media hora y fue coordinada por los empleados de la Cámara baja, quienes sólo tenían la misión de ordenar la votación para elegir autoridades.”, respondió la diputada del PRO, Silvia Lopesnnato.Así, Vidal dio un salto de "paloma" a "halcón" tras sus respaldos al mega DNU-que analizó durante dos días con expertos- y las pequeñas críticas a la ley ómnibus. Ahora, como vicepresidenta de la Comisión deberá de revisar cada uno de los artículos del proyecto.Unión por la Patria no dejó pasar la nueva sociedad implícita de la exgobernadora con el presidente, Javier Milei: "Le pido a Vidal que no o acepte un cargo ilegítimo. Por respeto a los millones de bonaerenses que la han votado", la chicaneó Mónica Litza.Ante lo que la diputada del PRO respondió: "No es mi lugar, sino de mi espacio. Hay un acuerdo político mayoritario que represento. Celebro que después de 20 años hayan entendido la importancia del reglamento, la Constitución, la Corte y la Justicia. Lo que nos aleja de la representación es estar media hora discutiendo los cargos". "Hoy nadie se va a ir dormir preocupado por la vicepresidencia primera de la comisión de Asuntos Constitucionales", concluyó Vidal.