Frigerio se reunió con intendentes y pidió coordinación para afrontar la deuda en dólares

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con intendentes de los 17 municipios de la provincia que habían adquirido deuda en dólares, y les solicitó trabajar con "diálogo" y de forma "coordinada" para afrontar los pagos.Entre Ríos deberá pagar unos 65 millones de dólares el 8 de febrero próximo, que forman parte del endeudamiento por USD 500 millones de 2017, y que fue reestructurado con los mayores importes a pagar -unos USD 460 millones- entre febrero del 2024 y el 2027. El bono entrerriano, emitido en dos series de 350 y 150 millones de dólares, respectivamente, estableció un tope del 16% del total como disponibilidad para los municipios.Paraná, con un préstamo de US$ 7.345.306, es la ciudad más endeudada, seguida por Concordia (US$ 4.556.117), Chajarí (US$ 1.246.200), Victoria (US$ 1.092.074), Federación (US$870.000) y Crespo (US$ 834.883,20).Siguen Santa Elena, que se endeudó por US$ 582.240, La Paz por US$ 498.770, General Ramírez (US$483.854), Viale tomó deuda por US$ 469.066, al igual que Bovril (US$ 436.000), San Benito (US$435.614), Nogoyá (US$ 350.000), Hernandarias (US$346.901), Pronunciamiento (US$ 247.368), Alcaráz (US$ 230.000) y Piedras Blancas (US$ 161.000).La primera en recibir el desembolso fue Concordia, por más de US$ 4 millones, con un cambio oficial que estaba cercano a los $20 pesos. El próximo 8 de febrero vence un pago, y lo que propuso Frigerio en la reunión de ayer es "una manera coordinada de afrontar este tema", donde el diálogo "es clave para salir adelante", dijo el mandatario provincial.La semana pasada el ministro de Economía de Entre Ríos, Julio Panceri, confirmó a Télam que para enfrentar este compromiso se realizará un endeudamiento de unos US$ 40 millones, pero más tarde el propio Frigerio ascendió el monto y lo colocó cercano a los 100.000 millones de pesos, más de US$ 120 millones según el tipo de cambio oficial. Según el gobernador entrerriano, serán destinados a "los compromisos de pagar salarios, deudas en dólares y deudas con contratistas y proveedores".Para los haberes provinciales las cuentas "estaban en cero", aseguró, mientras que reclamó que "faltan más de US$ 30 millones" de un fondo que dejó la gestión anterior para pagar la deuda en dólares, y otros "$20.000 millones de deudas con contratistas y obras que la provincia tiene" que pagar.Dijo que Entre Ríos sufre "incertidumbre" sobre qué recursos tendrá los próximos meses: "No sé cómo va a venir la recaudación, ni si vamos a recuperar recursos que se perdieron por decisiones nacionales", apuntó