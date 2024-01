En suplementario, el Gobierno mandó al Congreso el DNU: 10 días hábiles para su análisis en la bicameral

el gobierno de Javier Milei hizo lo que debía y envió el polémico DNU de "desregulación económica" al Congreso de la Nación, donde todavía está trabada la conformación de la Comisión Bicameral que a partir de ahora tendrá 10 días hábiles para emitir y un dictamen

Sobre el filo del plazo máximo,El Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Milei en lo que fue su primera medida de choque fue girado por la Jefatura de Gabinete, que encabeza, como lo indica la Constitución. Específicamente lo hizo la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento, cuya cabeza es, referente mendocino, ex diputado recién llegado al Gobierno tras una fuerte pelea con el PRO.El DNU ingresó por el Senado antes de las 15, aunque existía la posibilidad de hacerlo por cualquiera de las dos mesas de entrada. Jefatura de Gabinete hizo saber que fue presentado con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo.Asi,El problema es que, producto de la intransigencia que viene demostrando La Libertad Avanza en confluencia con el PRO para imponer jefaturas que no responden al reglamento de las comisiones, la Bicameral todavía no está conformada. Los libertarios intentan dejar afuera de cargos de influencia al kirchnerismo, pese a las representaciones formales de cada bloque.La entrada del DNU al Congreso es el paso administrativo previo al tratamiento sobre tablas que definirá el futuro del decreto y podría teñir la radicalización aún mayor de Milei.Además, toma mayor relevancia después del fallo adverso de la Justicia. Ahora, a la espera de la confirmación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse, habrá que ver qué sucede con la lista de miembros que quieren designar y enviaron los los partidos, excepto el bloque de Unión por la Patria, que exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios.