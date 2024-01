Fuerte rechazo de diputados patagónicos a la ley ómnibus de Milei: "Ataque a la soberanía del Mar Argentino"

Una docena de representantes legislativos de la Cámara de Diputados de Unión por la Patria (UP) rechazaron y expresaron su “preocupación” por las reformas a la Ley Pesquera que el presidente, Javier Milei, envió al Congreso de la Nación en el marco del proyecto de ley conocido como "ómnibus"

Los referentes legislativos de la patagonia que integran UP aseguraron a través de un comunicado que “la desregulación de la actividad pesquera propuesta por el presidente Milei dentro de la denominada Ley ómnibus no registra precedentes en el mundo” y enfatizaron que “no sólo legitima la depredación en nuestro mar argentino, sino que lleva a la destrucción a una de las industrias con mayor peso en la economía nacional, exponiendo a miles de familias argentinas a una situación de desprotección y desamparo”.Asimismo advirtieron que, pero pusieron sobre la mesa quela matriz productiva de la región.Ante ese contexto, los diputados patagónicos de UP manifestaron que acompañan “el planteo y la preocupación de los gobernadores de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires, de intendentes, Cámaras, Sindicatos y trabajadores pesqueros de rechazar las modificaciones al Régimen Federal de Pesca impulsadas por el Gobierno del Presidente Milei a través del proyecto de Ley, conocido como 'ley ómnibus', enviado al Congreso de la Nación el 27 de diciembre de 2023”., sintetizaron, para concluir que esperan “responsabilidad y acompañamiento” de los legisladores patagónicos que integran el resto de los bloques legislativos, así como el del resto de diputados y diputadas de toda la Cámara de diputados de la Nación.1. Eliminar la obligación de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. Esto atenta contra la soberanía nacional, dado que es una renuncia expresa a la fiscalización por parte del estado, y pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos pesqueros nacionales. (Derogación art. 25).2. Eliminar la facultad del Consejo Federal Pesquero de aprobar los permisos de pesca comercial y experimental Consejo el ámbito en el que se encuentran representadas todas las provincias con litoral marítimo, esta decisión posee claro carácter antifederal y antidemocrático. (Reforma del artículo 9).3. Suprimir los requisitos para la tripulación de los buques pesqueros según los cuales "las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para los argentinos nativos, por opción o naturalizados" y el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina o extranjeros con más de diez años de residencia permanente en el país. Esto pone en jaque las fuentes de trabajo locales y las economías regionales. (Reforma del Art. 40).4. Eliminar la prioridad para acceder a los permisos de pesca para aquellos buques que empleen mano de obra argentina, construidos en el país, de menor antigüedad, que pertenezcan a empresas que procesen y elaboren productos, agregando mayor valor al producto final. Se suprimen las condiciones que alentaban la construcción de buques y el desarrollo de la industria nacional además de generar empleo local. (Reforma al Art. 26).5. Establecer la asignación de cuotas de captura por un sistema de licitaciones internacionales, estableciendo como único criterio de adjudicación el económico, dejando de lado antecedentes fundamentales de los oferentes como la mano de obra nacional empleada, las inversiones realizadas, el historial de capturas o productos pesqueros elaborados de los últimos 8 años, la inexistencia de sanciones por infracciones al régimen pesquero, entre otros. Por otro lado, permite que las cuotas de captura sean total o parcialmente transferibles sin autorización previa y se elimina la prohibición de transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores o factorías. (Reforma al Art. 27).