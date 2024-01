Tiene elementos de fascismo: el prestigioso medio británico que destrozó a Milei en una editorial

El diario británico The Guardian publicó este sábado un duro editorial contra el presidente Javier Milei, al que calificó de "demagogo", además de comparar sus medidas de gobierno con las que llevó adelante la conservadora Liz Truss, quien estuvo apenas 45 días en el cargo de primera ministra del Reino Unido, en 2022.En el artículo, el periodista George Monbiot advierte que en programa de gobierno libertario, enumera Monbiot."Milei está intentando, con un vasto decreto de 'emergencia' y un monstruoso 'proyecto de ley de reforma', lo que los conservadores han hecho en el Reino Unido durante 45 años. El programa intensivo tiene sorprendentes similitudes con el “mini” (maxi) presupuesto de Liz Truss, que destruyó las perspectivas de muchas personas pobres y de clase media y exacerbó la agitación que ahora domina la vida pública", compara el periodista.Monbiot afirma que no se trata de meras coincidencias, sino que el programa de Milei estuvo fuertemente influenciado por los think tanks neoliberales argentinos pertenecientes a Atlas Network, una ONG con sede en los Estados Unidos que promueve políticas económicas de libre mercado en todo el mundo, fundada en 1981 por el británico Sir Antony Fisher."Podríamos describir ciertas políticas como las de Milei, Bolsonaro, Truss, Johnson o Sunak, pero todas son variaciones de los mismos temas, ideadas y perfeccionadas por los tanques de basura que pertenecen a la misma red. Esos presidentes y primeros ministros son sólo las caras que presenta el programa", asegura el editorial de The Guardian.grega el texto.