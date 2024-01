Achával: Que Milei celebre el 30% de inflación es desconocer el impacto que eso tiene en el bolsillo"

El intendente de Pilar, Federico Achával, cuestionó las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y reparó en que el hecho de que el Presidente "salga a celebrar el 30% de inflación" expone que "desconoce el impacto que eso tiene en el bolsillo de las personas asalariadas que realmente no llegan a fin de mes”

“Estamos viendo con muchísima preocupación que el gobierno está haciendo una política de transferencia de recursos de los sectores trabajadores y los más humildes hacia los grupos concentrados económicos”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a Radio 10.Marcó que, como consecuencia, "el golpe al bolsillo los vecinos ya lo están sintiendo” y puso en valor la medida de amparo que presentaron desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) para "justamente frenar el avance del DNU del presidente Milei que tiene un impacto en todos los rubros de la vida" de los vecinos., sostuvo.Por eso, fue contundente en cuestionar la distancia que observan los intendentes que existe entre el jefe de Estado y la realidad: "Que el presidente Milei salga a celebrar el 30% de inflación es desconocer el impacto que eso tiene en el bolsillo de las personas asalariadas que realmente no llegan a fin de mes”.“Creer que en los próximos meses un 45% de inflación no va a tener impacto en la clase media a nosotros nos plantea el desafío de organizarnos para decirle al pueblo que hay alternativas a este mega ajuste que está haciendo el gobierno”, explicó.Por eso, remarcó que Milei "no está tomando ninguna medida de compensación que aminore el impacto" y que esa es la "enorme discusión con respecto a este gobierno” que tienen los intendentes., recordó.Por último, se refirió al rol de la oposición y negó que el programa liberal sea el único posible: “Además de oposición tenemos que plantear una alternativa. No es cierto que la única salida es la que propone Milei y deja afuera a tantos argentinos”.