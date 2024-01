El ministro de Justicia aseguró que el Gobierno perseguirá "la corrupción con todo"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que el Gobierno "atacará" a la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas "con todos los elementos pertinentes" y anunció que trasladará el funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma.", aseguró en declaraciones a TN.Al respecto, pidió tranquilidad a los ciudadanos, ya que el Gobierno perseguirá "la corrupción con todo, se va a denunciar con máxima potencia"."Me he convertido en un administrador, no puedo avanzar en mis ideas, mis proyectos de leyes, orden y persecución porque tengo un ministerio de 5.500 empleados con muchísimos organismos en el interior. No se necesita eso", consideró Cúneo Libarona.Al respecto, indicó que el presidente Javier Milei le pidió que terminara con la "interferencia del Ejecutivo en el poder Judicial", que "es propio de la transparencia que quiere darle Milei al Gobierno".Y enumeró algunos de sus planes para la cartera de Justicia, que incluyen "centralizar con las comunicaciones existentes, en un ámbito con eficaces abogados que van a orientar a las víctimas".Además, postuló la necesidad de "achicar el Estado", aunque advirtió que "se va a respetar la ley laboral y se va a echar a quien no trabaja". "Tengo que tener ingresos para nombrar jueces, no puede haber tantas vacantes, quiero implementar el sistema acusatorio federal, que los fiscales persigan la corrupción y los destrocen", sostuvo.Y agregó: "Quiero también juicio por jurados, un sistema legal novedoso, inédito, conforme a los estándares actuales del mundo" al tiempo que destacó que en "Jujuy y Salta está actuando muy bien este sistema".