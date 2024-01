Tarifazo: desde abril, la clase media del AMBA pagará facturas de gas de más de $100 mil en invierno

Javier Milei mintió: desde abril, habrá fuertes aumentos en las facturas de gas de todos los sectores sociales, pero lo más llamativo es que los que menos sufrirán las subas serán los ricos y el mayor impacto caerá en la clase media, que en algiunos casos tendrá que pagar más de $100 mil por mes en pleno invierno

dentro del N3, o sea la clase media, el mayor salto lo van a tener los usuarios R33 y R34. La factura de invierno de una casa R33, que el año pasado pagaba $ 10.000, en este 2024 llegará a los $ 80.000 por mes

La factura media de invierno para un usuario R31 va a llegar a $ 50.000 por mes. El mayor salto lo van a tener los usuarios R33 y R34 que estén dentro del Nivel 3. La factura de invierno de un hogar R33, que en 2023 fue de $ 10.000, este año llegará a los $ 80.000 por mes. — Nicolás Gandini (@Nicolas_Gandini) January 9, 2024

Pese a haber dicho y repetido una y otra vez en campaña electoral que era falso y "campaña sucia" que iba a aplicar tarifazos impagables en caso de llegar a ser presidente,En la audiencia pública del gas que se realizó este lunes, las distribuidoras solicitaron una recomposición del Valor Agregado de Distribución de más de 500% mientras que las transportistas pidieron un ajuste tarifario de casi 570%.Metrogas, por ejemplo, que es la mayor distribuidora de gas del país que abastece a Capital Federal y la zona sur del Gran Buenos Aires, apuntó a una actualización transitoria de su margen de distribución para el cargo variable (consumo) que va de 485% en promedio para un usuario residencial Nivel 1 (altos ingresos), una suba de 704% para el Nivel 2 (ingresos bajos) y de 634% para el Nivel 3 (ingresos medios). En cuanto al cargo fijo, el otro componente del VAD, pidió subas de 438% (N1), 639% (N2) y 575% (N3).Sin embargo,Según precisó el periodista especializado en energía Nicolás Gandini, del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) surge que actualmente un 39,6% de los hogares está categorizado, según los parámetros de la segmentación que se puso en marcha en 2023, como Nivel 1 (altos ingresos), es decir quienes ya no tiene ningún tipo de subsidio.En tanto, de la misma base de datos se obtiene queDel análisis surge queEn tanto,Una factura promedio de un hogar de clase media es de $ 2700. De los porcentajes mencionados se puede concluir que a partir de abril, cuando concluya el retiro de subsidios, esa boleta llegará a los $20.000 mensuales. Para los N1, en tanto, la factura media es de $ 5200 y se irá hasta los mismos $ 20.000.A través de Twitter, Gandini puso el ejemplo del caso de Metrogas, empresa que brinda el servicio en gran parte del AMBA. En ese caso un 75% de los usuarios son R1 y R2, las categorías de menor consumo dentro de la nomenclatura que clasifica en función de cuánto gas usa cada usuario.De allí surge quePero ese no es el peor caso:. Si no sos rico, abrigate. En el caso de los R34, pagarán más de $100.000 en los meses de frío.Lo que no queda claro, como marcó el mismo periodista, es qué pasará con los sectores populares (N2). Lo que dijo el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, es se aplicará un nuevo esquema de subsidios sobre la base del valor de una Canasta Básica Energética. No le dio precisiones a los que más las necesitan.En el caso de los comercios y de aquellos categorizados como chicos (SG P1 y P2), la suba de la factura de gas se ubicará en torno al 500% a partir de abril. Mientras que para los comercios más grandes (SGP3), el aumento será menor, del orden del 250%.