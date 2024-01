FMI: el Gobierno quiere alcanzar un acuerdo técnico antes que partan los enviados del Fondo

La primera misión del FMI a Argentina bajo la Presidencia decontinuará en el país, por ahora, hasta el miércoles, luego de la reunión del lunes conLa expectativa del Gobierno es lograr un acuerdo de nivel técnico (Staff Level Agreement) bajo esta misma misión del equipo técnico del Fondo.Luis Cubeddu, segundo del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Ashvin Ahuja, jefe de la Misión del Fondo para la Argentina, llegaron al país el viernes pasado.Pero este encuentro, que en principio había sido planteado como el momento cúlmine de la visita del organismo de crédito, derivó en una extensión del viaje de Cubeddu y Ahuja. En ese marco, nuevas reuniones seguirán teniendo lugar durante este martes y el miércoles, especialmente con la participación de funcionarios del Banco Central.Se trata, evidentemente, de una buena noticia para Milei, ya que obedece a que existen expectativas oficiales de poder llegar a un acuerdo de nivel técnico en los próximos días, bajo esta misma misión del Fondo. "El encuentro fue positivo", se limitaron a decir, en ese sentido, fuentes cercanas a Caputo.El objetivo de alcanzar un Staff Level Agreement en lo inmediato es posible porque la intención del Gobierno no es renegociar desde cero los términos de un nuevo acuerdo, como sí había hecho Martín Guzmán en marzo de 2022 al reemplazar el Stand By firmado por Macri por un Acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, o EFF), de más largo plazo de repago.Al contrario,Así, alcanzaría con renegociar estas metas para poder reactivar el acuerdo. La ventaja, admiten en el propio Gobierno, es que al no negociarse un nuevo programa, no es necesario tener el visto bueno del Congreso, donde La Libertad Avanza es tercera minoría. Aun así, el Staff Level Agreement deberá luego ser aprobado formalmente por el Directorio del Fondo, donde ya pesa la intención geopolítica de cada país.Para restablecer el curso del programa,Además, el objetivo es que el Fondo libere, finalmente, los 3280 millones de dólares que se había comprometido a otorgar en noviembre pasado para poder repagar los vencimientos del calendario original de diciembre, pero que finalmente no fueron desembolsados en medio de la incertidumbre tanto electoral como, luego, de la transición política.Un cierre efectivo del acuerdo técnico en los próximos días significaría un fuerte gesto de apoyo político del FMI a Milei, especialmente en momentos en los que todavía no está asegurado el respaldo político interno a su fuerte plan de ajuste. En ese caso, el contraste con la aprobación de la quinta y sexta revisión, que le demoró a Sergio Massa cerca de dos meses, será palpable.El Presidente espera así que surta efecto su enunciado de que el plan de reducción que propone es "mucho más grande" que el exigido por las autoridades del Fondo.Por si la cosa falla y la plata prometida por el FMI en noviembre pasado no llega, Caputo ya activó su plan B. Este mismo martes, el Gobierno oficializó la transferencia de 3.200 millones de dólares del BCRA al Tesoro, con el objetivo de pagar los vencimientos de deuda de todo enero, por unos 1.900 millones de dólares en total, que el FMI ya aceptó agrupar a fin de mes.