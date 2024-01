¿Massa o Milei?: quién fue el candidato más votado por los particpantes de Gran Hermano

Así lo revelaron en una charla dentro de la casa. Los participantes de Gran Hermano 2023 compartieron a quién le dieron su voto en el balotaje entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, sorprendiendo a la audiencia al colocar a Sergio Massa por encima de Javier Milei.

La pregunta sobre a quién votaron fue lanzada por Juliana, quien expresó:En caso de que todos los participantes hubieran estado disponibles para el balotaje,Esto implica que 9 participantes no optaron por la fórmula de La Libertad Avanza para la presidencia.En cuanto a Bautista y Rosina, al ser uruguayos y desconocerse si poseen nacionalidad argentina, no participaron en la encuesta a mano alzada y no se los contabiliza. De esta manera, la mayoría de la casa expresó su posición en contra de Milei, a pesar de que este ganó el balotaje con el 55,65%.