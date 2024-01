"Conan lo sabrá": la chicana de Martín Soria al consultar quién redactó el DNU y la ley ómnibus

#Declaraciones | El intento del diputado Martín Soria por averiguar quién redactó el DNU y la Ley Ómnibus de Milei: "¿Alguien sabe? Conan lo sabrá".



💬 "Nos están diciendo en la cara que nadie sabe quién redactó un DNU de 340 artículos y una Ley Ómnibus".pic.twitter.com/yQFAaHyv5D — Política Argentina (@Pol_Arg) January 12, 2024

El diputado nacional por Río Negro de Unión por la Patria, Martín Soria, intentó averiguar quién redactó el mega decreto y la ley ómnibus de Javier Milei durante el debate en comisiones y no obtuvo respuesta.Durante la exposición del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en comisiones el legislador de UxP le consultó quién había redactado la ley y el funcionario no pudo responderle: "Quienes han hecho la ley poco me preocupa", sostuvo el funcionario.. Es raro señor preocurador", le respondió Soria."Yo no lo sé", le dijo Barra sin poder responderle.", chicaneó Soria, refiriéndose al perro fallecido del Presidente que supuestamente se comunica con Milei y le envía mensajes desde otro plano.Luego, en declaraciones a CNN radio, el exministro de Justicia se refió al cruce con Barra y explicó: ", los más de 940 artículos de esta ley ómnibus que se está analizando en el Congreso de la Nación en estas sesiones extraordinarias".Y recordó que el rol institucional del procurador del Tesoro es ser el jefe del cuerpo de abogados del Estado. "Tiene que representar y asesorar jurídicamente al Estado Nacional en representación de todo el pueblo argentino y del gobierno. Por eso, en mi intervención en la reunión plenaria, como integrante de la de asuntos constitucionales del Congreso, le pregunté por esa entrevista que él había concedido y lo que él había dicho.l", advirtitó el diputado de Unión Por La Patria.Para Soria lo grave es que se trata de un Decreto que "viene a modificar las relaciones laborales, las relaciones empresariales, viene a modificar la vida de todo, y además una ley, de más de 900 artículos, que contiene verdaderos disparates. Una ley como la ómnibus, que en su artículo primero delega facultades legislativas que vos sabés que están vedadas por la Constitución Nacional. Esto es básicamente darle la potestad al presidente Milei de que cierre el Congreso de la Nación. Me explico la gravedad de la situación en la que estamos atravesando hoy a 30 días de asumir Milei".