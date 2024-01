Atención Javier": La Renga volvió a tocar la canción que manipula Milei y le dejó una advertencia

“Atención Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”

Desde queempezó a utilizar lacon la letra manipulada y sin permiso durante su campaña política, se generó un cortocircuito con el grupo de Mataderos que, hasta el "banquete" de este jueves en Racing, había generado que el trío rockero prescindiera del tema y no lo tocara.Esa situación había generado cierta desilusión en los fanáticos del grupo y deseo de que no se claudicara ante la manipulación libertaria con el Presidente a la cabeza.Esa situación finalizó este jueves:, advirtió el cantante y guitarrista, lo cual generó fervor en el público y mientras la banda siguió tocando la canción.Algunos presentes en el show pudieron observar, y hasta grabar o fotografiar en la platea del estadio de Racing, a dos referentes de la historia del rock argentino que se ubicaron en el palco: Skay Beilinson, el guitarrista, cantante y compositor surgido a la fama desde sus épocas en "Patricio Rey y los Redonditos de Ricota", junto a La Negra Poli (Carmen Castro, histórica mánager de aquel grupo de rock).El fragmento del mensaje de Nápoli a Milei no tardó en llegar a las redes, y de momento el grupo no volvió a manifestarse al respecto, como sí hicieron anteriormente en varias oportunidades.La controversia por el uso sin permiso y con la letra manipulada no está resuelta de modo definitivo. Con Milei como primer mandatario, la situación sigue igual y este parece 'fingir demencia' y no escuchar los reclamos de los miembros de la banda y de sus seguidores, para que pare de hacer uso de esa canción.Además previo a la presentación de otro tema histórico como es "Vende Patria Clon" Nápoli también agregó: “Esta canción parece nueva, pero es bastante vieja”: Se trata de un tema de 1998 cuyo título impacta por su inesperada vigencia, y que ahora parece haber sido premonitorio. “Y cuando compren todo que más va a querer?”, se sostiene en la letra.Milei usó por primera vez Panic Show en 2021, durante un acto en Parque Lezama con el que cerró la campaña electoral que lo convirtió en diputado. “Hola a todos yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta, sin entender, panic show a plena luz del día. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito”, entonó por entonces ante sus seguidores, modificando la letra de acuerdo a su ideología militante.Poco tiempo después, el grupo se expresó a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”, expresó La Renga en el texto. “Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, concluyó, haciendo referencia a dos de las canciones de su discografía.Milei contestó con elementos poco vinculables al reclamo, ya que expresó que "ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello" y agregó que "parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo”.Sostuvo que la reacción de La Renga “es algo totalitario” ya que no ve con buenos ojos que se le prohíba a alguien cantar sus temas, aunque se trate de un enemigo, y sugirió que paga por el uso a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), aunque jamás mostró documentación al respecto.