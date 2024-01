Kicillof se reunió con representantes farmacéuticos para evaluar el impacto del DNU de Milei en el sector

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con representantes nacionales y provinciales del sector farmacéutico para evaluar el impacto del decreto 70/2023 y las consecuencias que tendría la aprobación del mismo.El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) establece la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre y admite la constitución de farmacias mediante cualquier figura jurídica, entre otras medidas que apuntan contra los profesionales farmacéuticos.Si bien en la Provincia de Buenos Aires las medidas no impactan al estar vigente la Ley de Farmacia Provincial, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak - quien formó parte del encuentro - señaló que “el DNU tiene un impacto negativo en la salud pública y vulnera el rol sanitario de las farmacias: su aprobación pondría en riesgo el trabajo de mucha gente y atacaría un modelo que se construyó con mucho esfuerzo, que además es un sistema que en la provincia de Buenos Aires es muy exitoso”.El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti, detalló que “fue una reunión muy positiva; para nosotros que el Estado provincial se ocupe de esto es super valorable y las definiciones que dieron son las definiciones que queremos desde nuestro sector”.En tanto, agregó que el Gobernador les pidió una opinión a cada uno de los presentes sobre el DNU, los alcances y cómo afectarían al sector. “El gobierno nos manifestó que no quiere cambiar nada en el modelo existente en la Provincia; y ese es un modelo sanitario que entiende a las farmacias como una extensión del servicio público”, dijo.En tanto, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, Alejandra Gómez, resaltó: “En la reunión nos manifestamos en contra de la aplicación del DNU y la modificación de los artículos de la ley que quiere implementar el gobierno nacional”.“La Confederación y la Federación Farmacéutica ya presentaron un amparo a nivel nacional: queremos transmitirle a la comunidad cuál es el riesgo de aprobar estas medidas que impactarían en la salud pública”, añadió.El recurso de amparo presentado cayó en el Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien hizo lugar al mismo. En las próximas horas el fiscal deberá responder el recurso abierto por el magistrado.Por su parte, Kreplak afirmó que “la política que impulsa el Gobierno Nacional ya fracasó en los países en los que intentó aplicarse, generando un aumento de los precios de los medicamentos y una mayor concentración en beneficio de los grupos más poderosos”. “Cuidar el derecho a la salud implica también que en las farmacias haya especialistas que puedan garantizar los cuidados y la seguridad de los medicamentos”, cerró.De la reunión las partes - representantes farmacéuticos y Estado - acordaron realizar “estrategias de comunicación en conjunto”. “Le pedimos al Gobernador hacer estrategias de comunicación para poder concientizar a la gente”, explicó Pesenti. “Vamos a hacer cartelería en común; queremos que la gente tome conciencia de esto”, agregó.El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina contó que “pedimos una reunión con el ministro de Salud de la Nación y no recibimos respuesta. También fuimos a Jefatura de Gabinete y tampoco recibimos respuesta”.Además indicó que “evidentemente nadie de los que hoy están enfrente a la cartera de salud escribió el DNU, este escrito está redactado por grupos económicos que quieren hacer un gran negocio con esto”. De poder aplicarse este reforma empresas como Farmacity y MercadoLibre se verían generosamente favorecidas.