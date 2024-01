Otra vez amenazaron a Pullaro: dos edificios públicos aparecieron con pintadas

Este viernes se registraron amenazas dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en dos edificios públicos de la ciudad de Rosario. Tanto la Escuela Técnica Nº 466 'General Manuel Savio' como el centro de salud 'Jean Henry Dunant' fueron objeto de pintadas con el mensaje 'Pullaro narco, con los presos no se jode', utilizando aerosol de color rosa. Estos incidentes se suman a una serie de amenazas y balaceras previas dirigidas al mandatario provincial santafesino.

Cabe destacar que estas amenazas se suman a otras cinco encontradas en Rosario desde la asunción del gobernador Pullaro. Los primeros hechos de intimidación pública ocurrieron entre las 19 del martes 12 y la 1 AM del miércoles 13, cuando tiradores en moto atacaron a balazos una sucursal bancaria y el hospital de emergencias de Rosario.

Juan Carlos, director de la escuela, descubrió la pintada esta mañana y expresó sorpresa por el uso de la vereda para enviar un mensaje amenazante. La otra pintada, idéntica en contenido, apareció en el centro de salud cercano, generando preocupación en la comunidad.En la zona hay una cámara de seguridad pública, que en principio no abarca el lugar donde se dejó la intimidación, pero sí el entorno. Por lo tanto, el personal policial revisará las filmaciones para determinar cuándo y quiénes llevaron a cabo la pintada.Poco después, se conoció una segunda pintada, esta vez en una de las paredes del centro de salud 'Jean Henry Dunant'. Personas no identificadas dejaron escritas palabras contra el gobernador, utilizando aerosol de pintura color rojo, y otro texto escrito con tiza o un trozo de baldosa. No se descarta que originalmente pretendían dejar la amenaza escrita con aerosol y que por razones desconocidas no completaron la tarea.Las amenazas, escritas con aerosoles de color rosa y rojo, se descubrieron en la mañana del viernes, casi al mismo tiempo que se llevaba a cabo el derribo de varios búnkers de venta de drogas en distintas zonas de la ciudad.