Milei se reúne con su Gabinete en Olivos antes del viaje al Foro de Davos

El presidentereunirá el próximo domingo a su equipo de colaboradores en una inusual reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos. El encuentro tendrá por objetivo repasar los prioridades del gobierno nacional de la semana que viene debido a que el lunes emprenderá el viaje a la ciudad de Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial.El encuentro del domingo se resolvió este jueves, cuando se repasaron los temas que están pendientes para la semana que viene, entre los que se destacan las negociaciones en el Congreso para destrabar la Ley ómnibus, después de esta semana de reuniones en comisiones.Normalmente, las reuniones de gabinete se llevan a cabo los martes y jueves a las 8.30. Esta semana la primera no se hará y la confirmación de la segunda sería en los próximos díasLa reunión del domingo es un evento atípico, ya que los presidentes suelen tener reuniones de manera habitual con sus colaboradores los fines de semana, pero no encuentros de todo el Gabinete. Aunque todavía no se sabe si habrá asistencia perfecta, están confirmados el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la hermana del primer mandatario, Karina Milei, y los principales ministros, entre los que se destacan Luis Caputo, Sandra Pettovello y Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros.De acuerdo con lo que trascendió días atrás, Milei tiene previsto viajar al Foro de Davos en un vuelo de línea junto a una reducida comitiva, en la que estará la canciller Diana Mondino, Posse y Caputo. Hará escala en Zurich y de allí volará el otro avión comercial hacia esa ciudad suiza. La decisión de viajar con un equipo reducido de colaboradores es dar una señal de austeridad.Milei tiene previsto explicar en detalle sus ideas y, sobre todo, cómo las está aplicando a la hora de gobernar ante ese selecto auditorio de presidentes, dueños de multinacionales, ejecutivos y premios Nobel. “Hay más de 60 pedidos bilaterales, entre grupales y demás. Nos estamos organizando porque no tengo forma de dar respuesta física a semejante demanda”, dijo este jueves el primer mandatario en declaraciones radiales.