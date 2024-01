Sabbatella: El Gobierno está cocinando la entrega total del país

“La sociedad no lo votó para estar peor, esperaba tener una vida más ordenada, cosa que no pasó y por el contrario se deterioró a gran velocidad”

“El Gobierno está cocinando la entrega total del país y ahí será importante distinguir a los sectores de la oposición que son críticos en reportajes y después en las bancas son cómplices del saqueo”

El presidente de Nuevo Encuentro,, analizó el inicio del gobierno deal cumplirse un mes de su llegada al ejecutivo nacional y rechazó elde reforma del Estado., aseguró el dirigente de Morón.Sabbatella recordó que ya se cumplió un mes del nuevo gobierno nacional pero que "las consecuencias son devastadoras para las mayorías, para los trabajadorxs, para las Pymes, para comerciantes, para la clase media y los sectores populares"."Vemos que hay un retiro general del Estado y eso se ve impactado en nuestra vida cotidiana, con el brutal aumento de precios que se aceleró de forma insostenible y la destrucción del salario producto de la devaluación”, indicó el ex titular del Enacom.El dirigente kirchnerista criticó las primeras medidas del gobierno libertario y aseguró que “el contenido del DNU de Milei es inconstitucional por donde se lo mire y la Ley Ómnibus es un escándalo", además de considerar que son "todas medidas que podrían hacer un daño irreparable a las grandes mayorías de este país"., advirtió.En ese sentido, Sabbatella consideró que “el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ideólogo de esta megareforma, Federico Stuzenegger, están escondidos cuando deberían dar respuestas sobre este plan que sólo traerá hambre y sufrimiento al pueblo argentino”., sostuvo.El ex intendente de Morón insistió en que “Milei piensa que tiene un cheque en blanco para destruir lo que esté a su paso" y "la sociedad no lo votó para estar peor, esperaba tener una vida más ordenada, cosa que no pasó y por el contrario se deterioró a gran velocidad, lo cual es muy peligroso”.Para finalizar, Sabbatella señaló que ante esta grave situación socioeconómica