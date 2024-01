Insólito: la Cámara de Trabajo revocó la apelación del Gobierno al amparo de la CGT por un error

Por un erro insólito del Gobierno la Cámara Nacional de Trabajo dejó sin efecto la apelación presentada por el Ejecutivo, que buscaba llegar a la Corte Suprema en el expediente iniciado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU.Todo se debe a que la abogaday entonces la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó el traslado del recurso extraordinario."La Dra. Carolina Soledad Maidana no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir y tampoco se invocó imposibilidad alguna de presentarlos (...) de modo tal que queda sin efecto el traslado conferido. NOTIFIQUESE”, señala la resolución que firma el juez Alejandro Sudera, el camarista que fue el eje del voto que frenó el decreto de Javier Milei en materia laboral.Sin embargo,dado que el miércoles vence el plazo que había sido fijado por la justicia para que el Poder Ejecutivo presentara el recurso extraordinario.Se trata de un recurso extraordinario con el que el Gobierno busca que la Corte Suprema revoque el fallo que dictó la Cámara del Trabajo y que puso freno a las reformas que impulsó en el mega DNU en materia laboral. Ese fallo fue dictado el 3 de enero, a contramarcha de las pretenciones de Javier Milei, que buscaba concentrar toda la causa por el DNU en el fuero en lo contencioso administrativo. Mientras fue a esos tribunales para reclamar que todo quede atomizado allí, también presentó el viernes pasado, por la tarde, el recurso de apelación contra el fallo laboral.Según esa presentación,cuando dictó a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) la medida cautelar que suspendió las reformas laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70. “Ha privilegiado a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población, lo que resulta inadmisible en el marco de la crisis económica que está viviendo el país y que no permite demoras”, sostuvieron los abogados de la Procuración General de la Nación, a cargo dea. El Ejecutivo también apeló otra medida cautelar -la de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- que también suspendió el capítulo IV del DNU de reformas laborales.La presentación lleva la firma de la abogada Maidana, y del abogado Rodolfo Aguirre, en representación del Estado Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros), con el patrocinio letrado del doctor Rodolfo Carlos BARRA, Procurador del Tesoro de la Nación designado por Decreto N° 23/2023 8 (B.O. 13/12/2023) y Marcos Sebastián SERRANO, Subprocurador del Tesoro de la Nación, señala la presentación.Fue en ese marco que la Cámara del Trabajo decidió dejar sin efecto la presentación que había hecho el Estado Nacional tras advertir que la abogada no había presentado el poder otorgado para acreditar su representación.Si el Gobierno corrige su polémico error, la Cámara puede aceptar el recurso de Barra y darle curso a la Corte Suprema o, simplemente, rechazarlo. En este caso, el oficialismo podría insistir con un nuevo recurso de queja.