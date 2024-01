Bullrich pidió echar del país a los extranjeros no residentes que delinquen: El que viene a usurpar y matar debe ser expulsado"

Luego del tiroteo en La Matanza por la toma de terrenos, la ministra de Seguridad,, reclamó este martres que la Justicia expulse del país a los extranjeros que no tienen residencia y que cometan delitos.“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, consideró la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre.Y remarcó: “. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, subrayó.La idea de la ministra se encuentra en línea con los reclamos desde el Gobierno porteño de que se reponga un decreto firmado en 2017, por Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad para la expulsión de delincuentes extranjeros.“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió en su cuenta de la red social X Jorge Macri, al hacer referencia a un hecho policial ocurrido en las últimas horas en la Ciudad.En la misma red social, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff señaló: “Vamos a”, tras dar una serie de datos que muestran la participación de extranjeros en hechos delictivos en la Ciudad de Buenos Aires.QUÉ DIJO BULLRICH DEL TIROTEO EN LA MATANZALa ministra habló extensamente sobre la toma de terrenos en La Matanza, donde cinco personas murieron en medio de un enfrentamiento y apuntó contra las autoridades provinciales y municipales. “Es un tema que viene sucediendo hace tiempo y es absolutamente contrario a lo que pensamos. Creemos que hay que tomar decisiones urgentes respecto de los desalojos”, apuntó Bullrich.La ministra consideró que lo que ocurre en La Matanza “es un caso especialísimo” porque, según ella, hay “connivencia entre punteros que se convierten en narcotraficantes, y también hay políticos que lucran con esto”.Sin embabrgo,Al tiempo que diferenció que “una cosa es el rol de la Policía y otra es la permisividad respecto a la usurpación”. “El hecho es que las usurpaciones no son inmediatamente evacuadas para que la tierra se recupere y todos los argentinos estén en igualdad ante la ley. En eso tenemos una diferencia muy fuerte con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en especial en La Matanza, que permiten que se tomen tierras y no actúan de manera inmediat. Tierra que se usurpa, tierra que se desaloja, esa es nuestra consigna y estamos para ayudar a la Provincia de Buenos Aires en lo que nos pidan. La tierra no se usurpa, esa es la consigna de nuestro gobierno y la vamos a llevar adelante”, apuntó.