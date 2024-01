Milei habría cuestionado a Tetaz por negarse a avalar la modificación de la fórmula jubilatoria

De acuerdo a LPO, el presidente Javier Milei habría manifestado su descontento hacia el diputado de Evolución Martín Tetaz en medio de la controversia sobre la ley ómnibus y la derogación de la fórmula jubilatoria. El economista platense, crítico del proyecto, ha amenazado con investigar las finanzas de los legisladores, apuntando específicamente a Tetaz, a quien acusa de no poder justificar sus gastos en expensas.El mandatario argentino insinuó la posibilidad de revisar el pasado de aquellos que no respalden sus propuestas: "No quiero contarle las costillas a nadie, pero si no me dejan construir el futuro, tendré que empezar a revisar el pasado".Según fuentes del bloque radical, el destinatario de estas declaraciones fue Martín Tetaz. La molestia de Milei se relaciona con la objeción de Tetaz a la eliminación de la fórmula de actualización jubilatoria, una medida crucial para el gobierno en su búsqueda de equilibrio fiscal.Tetaz expresó su preocupación sobre la repercusión política de mantener la fórmula actual y sugirió que el ajuste se realizará de todas formas. En respuesta, el gobierno reveló sus intenciones de modificar las jubilaciones de la moratoria del kirchnerismo, destinadas a quienes no acumularon los 30 años de aportes necesarios.Si los trascendidos son ciertos, la discusión irá a un terreno delicado, cuestionando cómo el Presidente tuvo acceso a detalles tan específicos de los ingresos y gastos de Tetaz, datos que deberían estar protegidos por el secreto fiscal de la AFIP.